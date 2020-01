O ano de 2020 é também ano de Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão. De 26 a 30 de agosto, os 8 melhores times do mundo no Rugby em Cadeira de Rodas se enfrentarão terras japoneses pelas medalhas paralímpicas. A modalidade é mista, com homens e mulheres jogando juntos.

Até o momento, já foram definidos 6 classificados: Japão (país sede), Austrália (campeã mundial de 2018), Grã Bretanha (campeã europeia de 2019), Dinamarca (vice campeã europeia de 2019), Estados Unidos (campeã pan-americano de 2019) e Nova Zelândia (campeão da Ásia-Oceania de 2019).

Restam 2 vagas a serem definidas durante o torneio Pré Paralímpico Mundial de 2020, que será disputado em Richmond, subúrbio de Vancouver, no Canadá, entre os dias 02 e 09 de março. O torneio terá 8 times e a novidade é que o Brasil está confirmado como um dos times classificados para o torneio. Os participantes serão:

Canadá

Brasil

Colômbia

França

Alemanha

Suécia

Coreia do Sul

Tailândia

O Brasil só participou uma vez dos Jogos Paralímpicos: em 2016, no Rio de Janeiro.