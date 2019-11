Nesse sábado se encerrará o Campeonato Sul-Americano M19, com a Seleção Brasileira em campo. Brasil e Paraguai entrarão em campo no Estádio Charrua, em Montevidéu, no Uruguai, pelo 3º lugar da competição, com transmissão ao vivo do YouTube da União de Rugby do Uruguai.

Quem vencerá amanhã no M20, Brasil ou Paraguai? — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 29, 2019



A partida valerá demais para os dois times, uma vez que o 3º colocado garantirá vaga no novo U20s Americas Rugby Championship, juntando-se a Argentina, Canadá, Estados Unidos, Uruguai e Chile na competição de 2020. Já o perdedor terá que se contentar com o U20s Americas Rugby Challenge, onde enfrentaria Colômbia, México e possivelmente mais algum oponente, a definir.

O histórico recente favorece o Brasil nas categorias juvenis, mas o equilíbrio prevalece. O Paraguai derrotou o Brasil no Sul-Americano M20 de 2018, mas os elencos mudaram. O time do técnico Jake Mangin venceu os paraguaios no Sul-Americano M18 do início deste ano, base do time M19 deste mês, por 22 x 07 – e 95% do elenco ainda é M18, o que garante maior tempo aos garotos jogando juntos. Além disso, o Brasil conta com alguns atletas que jogaram o World Rugby U20s Trophy deste ano (M20), como Adrio, Carlos Rafael e Spaguinho, o que garante também experiência maior para o time Curumim.



Já Uruguai e Chile fecham o torneio disputando o título, que vale classificação ao World Rugby U20s Trophy (Troféu Mundial M20), a segunda divisão mundial de 2020, a ser disputada na Espanha. O Uruguai é amplo favorito, por jogar em casa e por não perder nas categorias de base para o Chile desde 2012.

Sábado, dia 30 de novembro

17h30 – Paraguai – Decisão de 3º lugar

19h00 – Uruguai x Chile – FINAL

Convocação do Brasil