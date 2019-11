Quarta (27) e sábado (30) serão decisivos para o rugby juvenil brasileiro. A Seleção Brasileira M19 entrará em campo no Estádio Charrua, em Montevidéu, contra a seleção da casa, o Uruguai, na segunda semifinal de quarta-feira. Mais cedo, a outra semifinal oporá Chile e Paraguai. No dia 30 serão jogadas a final e a decisão de 3º lugar. Os jogos terão transmissão online (link ainda a ser confirmado).

A competição valerá muito:

O campeão terá vaga no World Rugby U20s Trophy (a 2ª divisão mundial M20) de 2020, que será em setembro do ano que vem, na Espanha;

Os 3 primeiros colocados terão vaga no novo U20s Americas Rugby Championship de 2020, somando-se aos já classificados Argentina, Canadá e Estados Unidos. A competição ainda não teve datas e locais revelados;

O último colocado jogará o U20s Americas Rugby Challenge de 2020, a segunda divisão continental (que ainda terá Colômbia, México e mais algum outro participante, a definir);

O Brasil vai ao Uruguai comandado pelo treinador Jake Mangin, que busca elevar a competitividade da equipe, cuja base é o time que jogou neste ano o Sul-Americano M18 Challenge (no qual venceu o Paraguai, mas caiu contra Argentina, Uruguai e Chile, em jogos de tempo reduzido).

A última vez que a categoria M19 foi disputada no Sul-Americano foi em 2016, com o Brasil fazendo grande jogo contra o Uruguai, em Montevidéu, com os Teritos vencendo por 37 x 25. Na categoria, o Brasil jamais venceu Uruguai ou Chile (já que a vitória de 2017 foi no M20).

- Continua depois da publicidade -

A base do elenco dos Curumins é 3 clubes: Jacareí, São José e Pasteur, que juntos somam 15 dos 25 atletas (incluindo Pedro Augusto, listado como URA, mas que jogou o Paulista pelo Pasteur). São ainda mais 2 atletas do Tornados Indaiatuba, totalizando 17 paulistas. São ainda 4 catarinenses (3 do Desterro e 1 do Joaca), 1 carioca (do Guanabara) e 3 jogadores que atuam no exterior: Kaiki e Pedro Goulart (destaque no último torneio M18), oriundos do rugby argentino, e a novidade Nick Sydorowitz, vindo do Blackheath, da Inglaterra.

O Uruguai é o favorito, sem perder um único jogo na categoria de base desde 2012, quando foi superado pelo Chile pela última vez.

Quem vencerá amanhã no Sul-Americano M19, Brasil ou Uruguai? — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 26, 2019

Quarta-feira, dia 27 de novembro

Semifinais

18h00 – Chile x Paraguai

19h30 – Uruguai x Brasil

Sábado, dia 30 de novembro

17h30 – 3º lugar (decisão de vaga no U20s Americas Rugby Championship)

19h00 – FINAL (decisão de vaga no World Rugby U20s Trophy)

Convocação