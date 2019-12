Nesta semana, nos dias 5 e 7 de dezembro, Asunción, no Paraguai, será o palco para nova edição do Sul-Americano M18 Challenge, competição de jogos em tempo reduzido (2 tempos de 20 minutos) envolvendo as seleções de Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Serão 2 jogos por dia por time, com o dia 7 contemplando uma final ainda.

O Brasil optou por não participar do torneio.