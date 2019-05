O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, será o palco para o Troféu Mundial M20 – World Rugby U20s Trophy – a segunda divisão mundial do M20. E hoje o World Rugby revelou os grupos da competição, inédita no atual formato para o Brasil.

Os Curumins caíram no Grupo B e terão pela frente Tonga, Portugal e Hong Kong. Já o Grupo A será de Japão, Uruguai, Quênia e o representante da América do Norte (Canadá ou Estados Unidos, que ainda decidirão a vaga em junho).

Os jogos serão em 4 datas em julho, com 4 jogos em sequência no Martins Pereira (às 12h, 14h, 17h e 19h). No dia 9 (terça, feriado), o Brasil enfrentará Tonga, ao passo que no dia 13 (sábado) o oponente será Portugal. Fechando a fase de grupos, no dia 17 (quarta) os Curumins enfrentarão Hong Kong. Por fim, as finais (Final, 3º lugar, 5º lugar e 7º lugar) serão no dia 21 (domingo).

Tabela

