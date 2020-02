Após derrotas para Canadá e Estados Unidos, a Seleção Brasileira Feminino foi superada por Fiji no fechamento da fase de grupos do Sydney Sevens, 5ª etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino.

Abrindo o dia, o Brasil não foi páreo para Fiji, sucumbindo por 31 x 00. As brasileiras fizeram um bom segundo tempo, ganhando disputas aéreas, mas não conseguiram lidar com a qualidade dos offloads e corridas fijianas, sobretudo no primeiro tempo. Naimasi foi destaque marcando 2 dos 5 tries de Fiji.

Com a derrota da Irlanda diante da Espanha (24 x 05), Brasil e Irlanda duelarão pelo 11º lugar pelo terceiro torneio consecutivo.

Já nas batalhas pelo título, pelo grupo do Brasil, o Grupo B, o Canadá prevaleceu contra os Estados Unidos, provando sua superioridade atual com vitória por 21 x 07, com tries de Farella, Landry e Williams, assegurando vaga nas semifinais.

- Continua depois da publicidade -

No Grupo A, com show de Brazier, Blyde e Fluhler, a Nova Zelândia garantiu vaga nas semifinais ao vencer a Inglaterra por 26 x 12.

Por sua vez, no Grupo C, Austrália e França avançaram juntas às semis, com as australianas no primeiro lugar, ao vencer as Bleues por 14 x 12.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5ª etapa Feminina – em Sydney, Austrália

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca Silva (Leoas), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Haline Scatrut (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

19h30 – Estados Unidos 14 x 19 Fiji

19h52 – Canadá 33 x 10 Brasil

20h14 – Inglaterra 33 x 00 Rússia

20h36 – Nova Zelândia 28 x 00 Japão

20h58 – Austrália 33 x 00 Espanha

21h20 – França 40 x 14 Irlanda

01h08 – Estados Unidos 34 x 19 Brasil

01h30 – Canadá 20 x 14 Fiji

01h52 – Inglaterra 26 x 05 Japão

02h14 – Nova Zelândia 22 x 12 Rússia

02h36 – Austrália 34 x 00 Irlanda

02h58 – França 42 x 07 Espanha

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 2 de fevereiro



18h45 – Fiji 31 x 00 Brasil

19h07 – Canadá 21 x 07 Estados Unidos

19h29 – Rússia 14 x 12 Japão

19h51 – Nova Zelândia 26 x 12 Inglaterra

20h13 – Espanha 24 x 05 Irlanda

20h35 – França 10 x 14 Austrália

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Rússia, 4 Japão

Grupo B: 1 Canadá, 2 Fiji, 3 Estados Unidos, 4 Brasil

Grupo C: 1 Austrália, 2 França, 3 Espanha, 4 Irlanda

00h08 – Brasil x Irlanda – Decisão de 11o lugar

00h30 – Espanha x Japão – Decisão de 9o lugar

00h52 – Estados Unidos x Rússia – Decisão de 7o lugar

01h14 – Fiji x Inglaterra – Decisão de 5o lugar

01h36 – Nova Zelândia x França – Semifinal

01h58 – Canadá x Austrália – Semifinal

05h37 – Decisão de 3º lugar

06h26 – FINAL