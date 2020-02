A Seleção Brasileira Feminina vai sofrendo para se manter na elite do Circuito Mundial de Sevens. Foram 7 semanas na Oceania, muito esforço e dedicação, mas trata-se de uma competição extremamente competitiva, que vem aumentando seu nível ano a ano.

No encerramento da etapa de Sydney, na Austrália (a 5ª de um total de 8 da temporada 2019-20), o Brasil (último colocado do circuito) perdeu pelo terceiro torneio seguido a decisão de 11º lugar para a penúltima colocada Irlanda e agora está 9 pontos atrás das irlandesas na luta conta o rebaixamento (destinado ao último colocado ao final das 8 etapas).

A vitória sobre a Irlanda era crucial para reduzir a diferença – sobretudo pelo aspecto moral. No entanto, a Irlanda começou melhor o duelo, marcando o primeiro try com Higgins. Antes da pausa, Murphy Crowe ampliou para 10 x 00, mas o Brasil descontou logo na volta do intervalo com longa corrida de Bianca. Quase todos os tries do Brasil nos últimos jogos saíram de longas corridas desde o campo de defesa. A reação, no entanto, durou pouco, com conta ataque letal de Burns para o terceiro try verde. Higgins ainda deu números finais com o último try: 20 x 07.

A próxima etapa será em Hong Kong entre os dias 3 e 5 de abril.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5ª etapa Feminina – em Sydney, Austrália

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Andressa Alves (Guanabara), Bianca Silva (Leoas), Eshyllen Coimbra (Guanabara), Franciele Martins (Melina), Haline Scatrut (Melina), Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

19h30 – Estados Unidos 14 x 19 Fiji

19h52 – Canadá 33 x 10 Brasil

20h14 – Inglaterra 33 x 00 Rússia

20h36 – Nova Zelândia 28 x 00 Japão

20h58 – Austrália 33 x 00 Espanha

21h20 – França 40 x 14 Irlanda

01h08 – Estados Unidos 34 x 19 Brasil

01h30 – Canadá 20 x 14 Fiji

01h52 – Inglaterra 26 x 05 Japão

02h14 – Nova Zelândia 22 x 12 Rússia

02h36 – Austrália 34 x 00 Irlanda

02h58 – França 42 x 07 Espanha

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 2 de fevereiro



18h45 – Fiji 31 x 00 Brasil

19h07 – Canadá 21 x 07 Estados Unidos

19h29 – Rússia 14 x 12 Japão

19h51 – Nova Zelândia 26 x 12 Inglaterra

20h13 – Espanha 24 x 05 Irlanda

20h35 – França 10 x 14 Austrália

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Rússia, 4 Japão

Grupo B: 1 Canadá, 2 Fiji, 3 Estados Unidos, 4 Brasil

Grupo C: 1 Austrália, 2 França, 3 Espanha, 4 Irlanda

00h08 – Brasil 07 x 20 Irlanda – Decisão de 11o lugar

00h30 – Espanha 17 x 33 Japão – Decisão de 9o lugar

00h52 – Estados Unidos 15 x 19 Rússia – Decisão de 7o lugar

01h14 – Fiji 17 x 05 Inglaterra – Decisão de 5o lugar

01h36 – Nova Zelândia x França – Semifinal

01h58 – Canadá x Austrália – Semifinal

05h37 – Decisão de 3º lugar

06h26 – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 76 16 20 20 20 Austrália 64 18 14 18 14 Canadá 62 10 18 16 18 França 56 14 12 14 16 EUA 66 20 16 12 12 6 Rússia 40 8 10 6 8 8 Fiji 38 2 8 10 6 12 Inglaterra 36 4 4 8 10 10 Espanha 28 12 6 4 3 3 Irlanda 15 6 3 2 2 2 Brasil 6 1 2 1 1 1 Campeão por etapa

11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas