ARTIGO COM VÍDEO – O Brasil fechou o primeiro dia de jogos da etapa de abertura do World Rugby Sevens Challenge Series, em Viña del Mar (Chile), na última colocação de seu grupo, com 3 derrotas. Com isso, os Tupis terão que disputar no domingo as quartas de final pelo 9º lugar, buscando minimizar o prejuízo da primeira etapa.

No fechamento do sábado, o Brasil caiu diante do México, na primeira derrota na história para Las Serpientes. Os Tupis largaram na frente, com o jovem Rafael atropelando para o primeiro try do duelo. No entanto, os mexicanos viraram o placar antes do intervalo, com try de Martinez Elhora, explorando um grande buraco na defesa brasileira. No segundo tempo, a situação se complicou com Samano quebrando tackle na ponta para fazer o segundo try do México, abrindo 14 x 05. Parecia que o Brasil reagiria com Matheus Cláudio varando a defesa mexicana para o segundo try brasileira na sequência, mas o México foi superior durante todo o jogo e soube controlar a ansiedade da vitória histíorica no fim, marcando o try final novamente com Samano na ponta. 19 x 10, números finais.

No grupo do Brasil (Grupo D), o Chile ficou no primeiro lugar ao derrotar o Zimbábue por 24 x 19. Os chilenos viram uma reação assombrosa do Zimbábue que empatou o jogo no fim, mas perdeu um atleta por amarelo e permitiu aos chilenos o try da vitória.

O Japão fechou o Grupo A em primeiro lugar passando por Tonga por sólidos 33 x 07, ao passo que Hong Kong encerrou o Grupo B na esperada liderança ao bater a Papua Nova Guiné por tranquilos 36 x 00. A Alemanha terminou o Grupo C no topo vencendo a excelente Uganda por 19 x 12, em jogo equilibrado.

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 1a etapa – em Viña del Mar, Chile

Tupis: Adrio de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Poli), Bryan Alves (Pasteur), David Páscoa (Jacareí), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Quirino (São José), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Matheus Cláudio (Jacareí), Rafael dos Santos (São José), Robert Tenório (Poli), Stefano Giantorno (São José), Vicent Quirino (São José);

*Horários de Brasília

Sábado, dia 15 de fevereiro

11h03 – Uganda 24 x 14 Itália

11h25 – Alemanha 48 x 00 Paraguai

11h47 – Jamaica 10 x 12 Papua Nova Guiné

12h09 – Hong Kong 26 x 00 Colômbia

12h31 – Tonga 26 x 12 Portugal

12h53 – Japão 17 x 12 Uruguai

13h15 – Zimbábue 21 x 14 Brasil

13h37 – Chile 45 x 00 México

14h09 – Uganda 47 x 00 Paraguai

14h31 – Alemanha 24 x 17 Itália

14h53 – Jamaica 26 x 05 Colômbia

15h15 – Hong Kong 36 x 00 Papua Nova Guiné

15h37 – Tonga 10 x 00 Uruguai

15h59 – Japão 40 x 00 Portugal

16h21 – Zimbábue 24 x 15 México

16h43 – Chile 43 x 07 Brasil

17h25 – Itália 45 x 15 Paraguai

17h47 – Alemanha 19 x 12 Uganda

18h09 – Papua Nova Guiné 22 x 17 Colômbia

18h31 – Hong Kong 14 x 07 Jamaica

19h08 – Portugal 07 x 39 Uruguai

19h35 – Japão 33 x 07 Tonga

20h02 – Brasil 10 x 19 México

20h30 – Chile 24 x 19 Zimbábue

Grupo A: 1 Japão, 2 Tonga, 3 Uruguai, 4 Portugal

Grupo B: 1 Hong Kong, 2 Papua Nova Guiné, 3 Jamaica, 4 Colômbia

Grupo C: 1 Alemanha, 2 Uganda, 3 Itália, 4 Paraguai

Grupo D: 1 Chile, 2 Zimbábue, 3 México, 4 Brasil

Domingo, dia 16 de fevereiro

12h33 – Quartas de final 9º lugar – Uruguai x Brasil

12h56 – Quartas de final 9º lugar – Itália x Colômbia

13h19 – Quartas de final 9º lugar – México x Portugal

13h42 – Quartas de final 9º lugar – Jamaica x Paraguai

14h15 – Quartas de final 1º lugar – Japão x Zimbábue

14h38 – Quartas de final 1º lugar – Alemanha x Papua Nova Guiné

15h01 – Quartas de final 1º lugar – Chile x Tonga

15h24 – Quartas de final 1º lugar – Hong Kong x Uganda

15h57 – Semifinal pelo 13º lugar

16h20 – Semifinal pelo 13º lugar

16h43 – Semifinal pelo 9º lugar

17h06 – Semifinal pelo 9º lugar

17h39 – Semifinal pelo 5º lugar

18h02 – Semifinal pelo 5º lugar

18h25 – Semifinal pelo 1º lugar

18h48 – Semifinal pelo 1º lugar

19h11 – Decisão de 13º lugar

20h03 – Decisão de 9º lugar

20h28 – Decisão de 5º lugar

20h54 – Decisão de 3º lugar

21h23 – FINAL