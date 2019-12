A Seleção Brasileira M19 foi hoje derrotada pelo Paraguai no encerramento do Sul-Americano M19, em Montevidéu (Uruguai), fechando o torneio no quarto lugar. Com o resultado, o Paraguai se garantiu no novo U20s Americas Rugby Championship, eliminando o Brasil das chances de classificação. Os Curumins terão para jogar em 2020 apenas o U20s Americas Rugby Challenge contra Colômbia, México e outra seleção a definir.



Os brasileiros sofreram o empate no fim e perderam o jogo na prorrogação. A partida, na verdade, começou melhor para o Paraguai, que abriu 10 x 00, garantindo mais posse de bola e território.



A resposta brasileira veio com Goulart, rompendo na ponta. E a pressão brasileira foi imediata, com o scrum-half Gatino cravando o try da virada, 12 x 10: placar de intervalo.



O segundo tempo começou com novo try paraguaio, abrindo 17 x 12. O Paraguai teve mais volume de jogo, mas o Brasil resistiu e no finzinho Carlos Moura marcou na ponta o try em empate, 17 x 17. Porém, a virada não veio pela conversão perdida.

Na prorrogação, no entanto, o Paraguai aproveitou a primeira oportunidade e marcou na ponta o try do triunfo. 22 x 17.

Brasil 17 x 22 Paraguai – Decisão de 3º lugar