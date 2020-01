ARTIGO COM VÍDEO – Com transmissões ao vivo do Watch ESPN, a etapa da Nova Zelândia do Circuito Mundial de Sevens Feminino (World Rugby Sevens Series) começou com a seleção brasileira mostrando qualidade contra a Austrália, em derrota por apenas 24 x 14. Depois, a segunda partida, fechando o primeiro dia de jogos, o Brasil acabou derrotado pelos Estados Unidos por 34 x 07, ficando sem chances de terminar nas 6 primeiras posições do torneio.

Coast to Costa@brasilrugby‘s Thalia Costa has got insane speed. You won’t see many beat Kelter and Tapper on the outside like that.#ImpactMoment #DHLRugby pic.twitter.com/Jcjo6KEDTo — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) January 25, 2020

O jogo contra os EUA, no entanto, começou favorável para as Yaras, com Mulan marcando lindo try com sua marca registrada (outra corrida avassaladora desde o campo de defesa). Porém, as Eagles não tardaram a se impor, com tries de Kris Thomas, Kelter e Tapper ainda no primeiro tempo, abrindo 17 x 07. Na segunda etapa, as Eagles foram dominante, cruzando o in-goal com Maher e Rovetti duas vezes.

Com a vitória da Austrália por 40 x 12 sobre a Rússia, australianas e estadunidenses ficarão nas duas primeiras posições da chave e, com isso, o Brasil só poderá no máximo alcançar o 7o lugar do torneio, caso vença a Rússia na rodada final da fase de grupos.

Se as brasileiras forem superadas pelas russas, deverão jogar pelo 11o lugar. Isso porque no Grupo A a convidada China foi a surpresa do dia vencendo com try no lance final Fiji por 17 x 12, depois de Fiji jogar boa parte do jogo com uma atleta a menos por expulsão. Já a Nova Zelândia confirmou o favoritismo na chave vencendo a Inglaterra.

No Grupo C, França e Canadá voltaram a se impor sobre Irlanda e Espanha e ficarão nos dois primeiros lugares.

Vale lembrar que avançarão às semifinais apenas as 1as colocadas de cada grupo e a melhor 2a colocada. Com isso, olho na comparação dos placares entre os grupos B e C, porque uma seleção entre Austrália, EUA, Canadá e França deverá ficar de fora.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4ª etapa Feminina – em Hamilton, na Nova Zelândia

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Inglaterra e China

Grupo B: Austrália, Estados Unidos, Rússia e Brasil

Grupo C: Canadá, França, Espanha e Irlanda

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Cláudia Teles (Niterói), Haline Scatrut (Melina),Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 24 de janeiro / Sábado, dia 25 de janeiro

17h30 – França 31 x 07 Espanha

17h52 – Canadá 24 x 07 Irlanda

18h14 – Estados Unidos 19 x 12 Rússia

18h36 – Austrália 24 x 14 Brasil

18h58 – Fiji 26 x 19 Inglaterra

19h20 – Nova Zelândia 40 x 07 China

23h08 – França 35 x 07 Irlanda

23h30 – Canadá 35 x 05 Espanha

23h52 – Estados Unidos 34 x 07 Brasil

00h14 – Austrália 40 x 12 Rússia

00h36 – Fiji 12 x 17 China

00h58 – Nova Zelândia 40 x 07 Inglaterra

Sábado, dia 25 de janeiro / Domingo, dia 26 de janeiro

16h45 – Espanha x Irlanda

17h07 – Canadá x França

17h29 – Rússia x Brasil

17h51 – Austrália x Estados Unidos

18h13 – Inglaterra x China

18h35 – Nova Zelândia x Fiji

22h08 – Disputa de 11o lugar

22h30 – Disputa de 9o lugar

22h52 – Disputa de 7o lugar

23h14 – Disputa de 5o lugar

23h36 – Semifinal – 1o Grupo B x 1o Grupo C

23h58 – Semifinal – 1o Grupo A x Melhor 2o colocado

03h37 – Disputa de 3o lugar

04h26 – FINAL