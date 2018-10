A Confederação Brasileira de Rugby confirmou que 9 jogadores da Seleção Brasileira participarão de um “combine” (seletiva) para jogarem a Major League Rugby, a liga profissional da América do Norte, em 2019. Os atletas poderão ser escolhidos por algum dos times da liga – que terá 9 franquias o ano que vem – depois do “combine”.

São eles: Yan Rosetti (hooker e capitão dos Tupis, que não atua em clube brasileiro), Lucas Abud (pilar da Poli), Wilton “Nelson” Rebolo (pilar/hooker do Band Saracens), Cléber “Gelado” Dias (segunda/terceira linha da Poli), Arthur Bergo (terceira linha do SPAC), Josh Reeves (abertura do Band Saracens), Moisés Duque (centro do São José) e os irmãos Felipe e Daniel Sancery (centro e fullback, respectivamente, do São José).

O CEO da Brasil Rugby, Agustín Danza, comentou a possibilidade dos atletas brasileiros participarem da MLR em 2019: “Representa uma enorme alegria e orgulho, já que sabemos que contamos com muitos jogadores de nível internacional e poder vê-los sendo reconhecidos por isso é muito satisfatório. Também para eles ter este tipo de experiencia será chave no seu desenvolvimento e esperamos que tragam muitos aprendizados para compartilhar com o resto do time aqui.”