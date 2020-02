ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Masculina de Sevens se despediu do World Rugby Sevens Challenger Series (a nova 2ª divisão mundial) na última colocação, ao ser derrotado pelo México neste domingo por 22 x 00 na etapa de Montevidéu, no Uruguai.

Os Tupis sofreram a segunda derrota seguida para a humilde seleção mexicana, finalizando o circuito como a única equipe que não venceu nenhuma partida ao longo das duas etapas disputadas. O Brasil optou por enviar ao Uruguai uma jovem seleção, com metade do elenco recém saído da seleção M20 e, sem um calendário consistente de preparação para o sevens, acabou se complicando.

Las Serpientes do México dominaram o jogo do começo ao fim, marcando 4 tries sem resposta, com Lopez (2 vezes), Guerrero e Castillo. Com o resultado, o Brasil não conseguiu classificação para a etapa final do circuito, que será disputada pelos 8 primeiros colocados das duas primeiras etapas.

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 2a etapa – em Montevidéu

Tupis: Adrio de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Poli), Bryan Alves (Pasteur), David Páscoa (Jacareí), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Quirino (São José), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Matheus Cláudio (Jacareí), Matheus Santos (Desterro), Murillo Bonesso (Farrapos), Rafael “Latrel” dos Santos (São José), Robert Tenório (Poli);

*Horários de Brasília

