O Rugby League – o rugby de 13 jogadores – brasileiro é jovem, com a Confederação Brasileira de Rugby League tendo nascido em 2018. No mesmo ano, o Brasil conquistou o Sul-Americano Feminino e garantiu inédita classificação à Copa do Mundo da modalidade de 2021.

O Mundial de Rugby League (a Copa do Mundo de Rugby League, ou Rugby League World Cup) é o mundial mais antigo de todos os rugby, tendo sido inaugurado em 1954, com o primeiro torneio masculino. Já o torneio feminino nasceu no ano 2000.

Para celebrar a classificação brasileira, a International Rugby League (a federação internacional) trará ao Brasil a taça da competição, o Paul Barrière Trophy (Troféu Paul Barriére), lançado em 1954 em homenagem ao antigo presidente da Federação Francesa de Rugby League, que criou a Copa do Mundo. O troféu estará em São Paulo entre os dias 6 e 8 de dezembro, datas das finais do TOP1, o novo Campeonato Brasileiro. Em breve, mais informações.



Brasil sobe no Ranking

Enquanto isso, a Seleção Brasileira de Rugby League celebrou sua subida ao 41º lugar do Ranking, por conta da combinação dos resultados do último ano. Já a Seleção Brasileira Feminina está no 13º lugar do Ranking, tendo entrado agora para o ranqueamento.

Ranking Masculino

Ranking Feminino

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?