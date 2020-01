A situação da Seleção Brasileira Feminina no Circuito Mundial de Sevens está se complicando. As Yaras voltaram a terminar uma etapa em último lugar e estão agora 8 pontos atrás da Irlanda, penúltima colocada, com mais 4 etapas para o fim da temporada.

Depois de cair contra a Rússia na fase de grupos, o Brasil foi para a decisão de 11o lugar justamente diante da Irlanda e acabou derrotado por 26 x 19, em jogo dramático. O Brasil largou na frente com Izzy marcando o primeiro try da equipe, mas Murphy Crowe deixou tudo igual na sequência. Ainda no primeiro tempo, Bianca disparou pela ponta para colocar o Brasil na frente e as irlandesas ainda perderam um try feito no lance final antes da pausa.

O começo do segundo tempo, no entanto, foi todo irlandês, com Mulhall e Tyrrell marcando os tries da virada do Trevo. Bianca deu o troco em outra arrancada que empatava o jogo, com o Brasil lamentando conversão perdida, que poderia ter virado o marcador. Porém, a bola ficou com a Irlanda com o tempo esgotado e as europeias criaram o espaço para o try decisivo de Burns. 26 x 19.

As Yaras se preparam agora para a quinta etapa, que será no próximo fim de semana em Sydney, na Austrália. O circuito tem um total de 8 etapas e o Brasil precisa urgentemente de um grande resultado para começar a buscar a saída da zona de rebaixamento.

- Continua depois da publicidade -

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4ª etapa Feminina – em Hamilton, na Nova Zelândia

Yaras: Aline “Yu” Bednarski (SPAC), Beatriz “Baby” Futuro (Niterói), Bianca Silva (Leoas), Cláudia Teles (Niterói), Haline Scatrut (Melina),Isadora “Izzy” Cerullo (Niterói), Isadora Lopes (Melina), Leila Silva (Leoas), Luiza Campos (Charrua), Mariana Nicolau (São José), Rafaela Zanellato (Curitiba), Raquel Kochhann (Charrua), Thalia “Mulan” Costa (Delta);

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 24 de janeiro / Sábado, dia 25 de janeiro

18h36 – Austrália 24 x 14 Brasil

23h52 – Estados Unidos 34 x 07 Brasil

Sábado, dia 25 de janeiro / Domingo, dia 26 de janeiro

17h29 – Rússia 24 x 14 Brasil

22h08 – Brasil 19 x 26 Irlanda – Disputa de 11o lugar

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 56 16 20 20 Austrália 50 18 14 18 EUA 60 20 16 12 12 Canadá 44 10 18 16 França 40 14 12 14 Rússia 32 8 10 6 8 Fiji 26 2 8 10 6 Inglaterra 26 4 4 8 10 Espanha 25 12 6 4 3 Irlanda 13 6 3 2 2 Brasil 5 1 2 1 1 Campeão por etapa



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas