A Série B do Campeonato Paulista tem um novo líder! A rodada do fim de semana contou com apenas dois jogos e viu mudanças no G4, com a vitória de ABC e Urutu, levando o representante de Santo André para o topo da tabela, e o Urutu de São Paulo para a quarta colocação.

Jogando em Vinhedo, o ABC não se intimidou pelo Cougars e conquistou uma ampla vitória, que deixa a equipe um ponto acima do Templários da vizinha São Bernardo do Campo na tabela de classificação e também a apenas um ponto de garantir a vaga para a próxima fase com apenas duas rodadas a serem realizadas. O Templários no entanto é a única equipe invicta e tem um jogo a menos, e pode reassumir a primeira colocação quando voltar a campo pela divisão, já que no momento o clube se divide com a participação na Taça Tupi, a segunda divisão nacional. Já o Cougars não tem mais chances de classificação e ainda precisa ficar atento para fugir da repescagem. Seu confronto contra o Wallys na última rodada será decisivo para garantir sua permanência.

Em São Paulo, o Urutu fez valer o mando de campo e chegou à quarta colocação do campeonato ao superar o ameaçado União Rugby Alphaville, também sem grandes dificuldades. A partida acabou encerrada no fim do primeiro tempo em virtude da ausência de ambulância, que saiu para atendimento de um jogador, mas foi o suficiente para o time da casa obter um importante ponto de bonificação ofensivo, mantendo a equipe à frente do São Jorge, mas o São Bento ainda pode igualar a campanha do clube alvigrená. A derrota manteve o URA na penúltima colocação, e seu próximo confronto será de vida ou morte contra o Wallys. O representante precisa de uma vitória bonificada para deixar a posição de repescagem e se manter na divisão.

O campeonato volta no próximo 26, com confrontos decisivos para Urutu e São Jorge em sua luta pelo G4. O Urutu vai à Vinhedo enfrentar o Cougars, enquanto o São Jorge tem vida difícil contra o Tornados de Indaiatuba. Em caso de triunfo, o Tornados pode assumir a liderança pela primeira vez no campeonato e ainda ser a primeira equipe a se classificar matematicamente para a fase final.

Dia 12/08/2017 às 15h – Cougars 26 X 55 ABC

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha:Ricardo Marzano e Aline Thomaz

4o árbitro: Mariana Marques

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 12/08/2017 às 13h – Urutu 36 X 07 União Rugby Alphaville

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Gillaume Ribera e Vanessa Xavier

4o árbitro: Erika Weiss

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T ABC Santo André 29 7 6 0 1 4 1 240 112 128 0 Templários São Bernardo do Campo 28 6 6 0 0 4 0 167 52 115 0 Tornados Indaiatuba 25 7 5 0 2 4 1 174 129 45 0 Urutu São Paulo 20 7 4 0 3 2 2 178 87 91 0 São Jorge Barueri 19 7 4 0 3 2 1 150 159 -9 0 São Bento São Paulo 15 6 3 1 2 0 1 114 118 -4 0 Cougars Vinhedo 12 7 2 0 5 2 2 161 216 -55 0 Wallys Louveira 12 7 2 0 5 2 2 131 180 -49 0 União Rugby Alphaville Barueri 7 7 1 0 6 1 2 136 213 -77 0 Lechuza Itu / Sorocaba 6 7 0 1 6 2 2 139 324 -185 0

Foto: Melina Cestare