A Federação Paulista de Rugby abriu as inscrições para os clubes interessados em participar da Terceira Etapa do Circuito Paulista de Sevens. A etapa ocorrerá no dia 8 de junho no clube SPAC e continua com o formato de disputa de categorias adultas e juvenis. O Band continua com a excelente fase na categoria adulta, vencendo as duas primeiras etapas e obtendo a pontuação máxima para a classificação geral, mas o SPAC vem logo em seguida na tabela após o terceiro lugar na 2ª etapa. No M19 e M16, a história é semelhante: o Jacareí lidera as tabelas, seguido pelo São José que está próximo na pontuação.

Serão abertas somente 8 vagas para a categoria adulta, e 4 vagas para cada categoria juvenil – M16 e M19. Até sexta-feira (10/05) será dada prioridade às equipes participantes da primeira etapa, e as vagas remanescentes serão preenchidas por ordem de chegada no pagamento das inscrições.

3ª etapa do Circuito Paulista Feminino

Data: 8 de junho, sábado

Local: São Paulo Athletic Club – Avenida Atlântica, 1448, Socorro, São Paulo, SP

Clube organizador: SPAC

Categorias: adulta, M119 e M16

Valor para inscrição: R$ 500 por equipe adulta, e R$ 250 por equipe juvenil.

Conta para depósito das inscrições e demais pagamentos

Banco Itaú

Ag,: 5602

CC: 07607-6

CPF: 369.077.878-65

Titular: Marjorie Yuri Enya