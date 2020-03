Vai ser dada a largada para a temporada das categoria de base do estado de São Paulo!

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Paulista Masculino de Sevens e para a Copa Karina Godói, o campeonato feminino que nesse ano ganha a homenagem da inesquecível Karinão, ex-atleta do São José e da seleção brasileira. Os dois campeonatos serão disputados nas categorias M16 e M19, no campo do Portinho, em Ilhabela, nos dias 14 e 15 de março.

Confira as informações e inscreva o seu clube!

Paulista de 7s M16 e M19 (masculino) e Copa Karina Godoi M16 e M19 (feminino)

Data: 14 e 15/03

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Inscrições:

Será realizado um desconto progressivo de acordo com o número de equipes que cada clube levar inscrever nas competições

1 equipe – R$300

2 ou 3 equipes = R$275 por equipe

4 equipes – R$250 por equipe

Alimentação:

A organização irá disponibilizar água e frutas durante os jogos

Almoço não incluído

Alojamento:

A organização irá disponibilizar alojamento em escola (os atletas deverão levar colchão)

Para mais informações e confirmação da participação, enviem email para:

Gabriel Cenamo (FPR) – gabriel.cenamo@gmail.com

Paulo “Gordo” (Ilhabela) – paulorick16@hotmail.com

Foto: Adriano Matos