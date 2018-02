Gustavo Pompeo, abertura de 22 anos revelado pelo União Rugby Alphaville, campeão da Copa Cultura Inglesa de XV com a seleção paulista e com passagem pela Seleção Brasileira Juvenil, buscará espaço no rugby de outro país que não costuma ter muitos brasileiros: o Uruguai!

A oportunidade de integrar o elenco do tradicional Montevideo Cricket Club (MVCC) será muito bem aproveitada.”Essa primeira semana de pré-temporada tem sido muito intensa, com treinos físicos e técnicos. Há um plantel muito grande com equipe principal, intermédia e pre-intermédia. Tem sido uma ótima experiência de rugby e vida que quero desfrutar ao máximo buscando evoluir no esporte e acima de tudo como pessoa”, comentou o jogador. O MVCC ainda disputa com sua equipe principal o Torneio do Interior, a terceira divisão do rugby argentino, que oferece vagas a times uruguaios.