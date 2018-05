A Federação Gaúcha de Rugby (FGR) e os clubes envolvidos nas semifinais do Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018) acordaram em adiar os jogos que ocorreriam neste final de semana (26 e 27.05). A transferência foi definida nessa quinta-feira (24.05). A greve dos caminhoneiros que ocorre em todo o Brasil, e as consequências geradas por ela, foram as razões do adiamento.

Entre os desdobramentos da paralisação está a falta de combustível, que ocasiona, por exemplo, carência de transporte. A manifestação pode ter até mesmo impactos em demais áreas, como a segurança.

“Como há falta de combustível e possível impacto em demais áreas, a FGR entende que o melhor para os Clubes é permanecer cada um em seu município até a situação estar resolvida e os riscos minimizados”, esclarece o gerente da FGR, Lucas Toniazzo.

Com mudança na data das semis, muda também o dia das disputas de terceiro lugar nas duas divisões.

Novas datas

As semifinais da categoria Principal e da Segundona do Gauchão de Rugby XV já tem novas datas para ocorrer. As semis ocorrerão nos dias 09 e 10 de junho (sábado e domingo). As finais seguem com a data do dia 16 de junho. No entanto, agora as disputas de terceiro lugar ocorrerão neste mesmo dia (16.06).

E se o jogo mudou de data, a transmissão ao vivo pelo canal do youtube da FGR também. A semifinal a ser transmitida na parceria da FGR com o Travinha Esportes será entre Charrua e Serra Gaúcha, direto da Sociedade Hípica Porto Alegrense.