O ano começou com boas notícias para duas alunas que conheceram o Rugby na HURRA! As irmãs Mayara e Fernanda Lobato tiveram o primeiro contato com o esporte no CEU São Rafael ainda em 2012 sob coordenação do professor Ismael. “Em 2012, uma amiga da minha irmã chamou pra ir treinar. A Fe gostou muito e não parava de falar sobre. Insistiu tanto que no meio do ano [2012] resolvi conhecer, como eu não entendia nada, não gostei e decidi parar de ir. A Fernanda, bem insistente, resolveu me ensinar o pouco que ela sabia. Quase no fim do ano resolvi voltar, só que diferente do último treino, eu amei“, relatou Mayara Lobato.

O entusiasmo pelo esporte levou as irmãs a se dedicarem cada vez mais e se juntar ao ABC Rugby, da cidade de Santo André “No fim de 2014, o Bráulio, então instrutor da HURRA!, nos chamou pra conhecer o ABC, fomos no último treino do ano. Por ser o último, ficamos frustradas mas ansiosas pra começar o próximo ano. A capitã da época acabou nos convidando para o treino de novatas, seria no segundo sábado de Janeiro. Dali em diante não largamos mais o time“. As irmãs ajudaram a equipe a crescer no cenário estadual e chegaram à seleção paulista vice-campeã brasileira de Rugby Sevens em 2016, mesmo ano em que a modalidade voltou aos Jogos Olímpicos.

O desempenho de Fernanda nas competições estaduais chamou a atenção dos olheiros da seleção, e a aluna participou dos primeiros treinos da nova seleção juvenil em 2017.

A bonificação mensal de R$370 para atletas juvenis certamente irá ajudar no orçamento familiar, e é consequência de muita dedicação, reflexo das mudanças que o esporte pode propiciar aos seus praticantes, “O bolsa vai ajudar a me preparar melhor para os jogos, pagando academia, passagem para poder ir a todos os treinos, comprar chuteira e uniforme, custear viagens e campeonatos (que não são baratos) e principalmente não ser dependente dos meus pais para jogar. Além de ajudar em casa com as despesas água, luz, comida…e dar a tão sonhada geladeira pra minha mãe“