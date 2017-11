ARTIGO COM VÍDEOS – No último sábado, o SPAC foi palco de um encontro beneficente, o já tradicional Amigos do Boy vs No Friend, em prol do GRAACC.

O evento foi um grande sucesso, captando as atenções logo após o primeiro dia de jogos do Super Sevens.

Federico Spago, um dos organizadores do evento, comentou: “O Boy rateava os custos com os jogadores e arrecadava uma cesta basica de cada um, doando a uma ONG da região. Quando ele me chamou para fazermos o evento, a ideia era dar um up-grade, com um evento que DEIXASSE UMA MARCA nos destinatários, tão importante quanto a marca que sempre deixa em todos nós”.

“Como tenho contato no GRAACC e a doação para eles costuma ser em dinheiro, corri atrás de um patrocinador e a ROBERT WALTERS (que tem como CEO o Kevin Gibson) comprou a ideia e mobilizou a empresa para isto, doando recursos arrecadados entre seus funcionários”, explicou Spago. “E teve mais um espectador que se sensibilizou e doou um valor considerável”.

A organização ainda visitou em agosto um hospital num dia de tratamento das crianças. “Não tem como você ficar indiferente a essa luta. Meu objetivo agora é juntarmos um grupo de jogadores e técnicos do Rugby para irmos ao hospital e interagirmos com as crianças pacientes, tentando minimizar os efeitos desta luta na criançada. Acho que é uma bandeira que todos deveríamos empunhar”, concluiu.





Clique aqui para conferir as fotos do evento, por João Neto/Fotojump.