O Armada, clube do litoral sul paulista, atualmente compete pela Série C do Campeonato Paulista, ocupando a 9ª colocação, acaba de fechar uma parceria como Santos F.C, tornando-se o Armada/Santos.

Esta parceria vai até o próximo 31 de dezembro, e pode ser prorrogada por mais 2 anos. Ela consiste na utilização de toda infra estrutura do CT Meninos da Vila para treinamentos e jogos, marketing nas mídias do clube, recuperação de lesionados no departamento de fisioterapia do Santos Futebol Clube, fornecimento de material esportivo e apoio logístico para os deslocamentos de jogos fora de casa.