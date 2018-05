No final do mês de maio, a Associação Feminina de Rugby do Centro Oeste realizará um final de semana completo de XV feminino. As inscrições são pelo site da FCRu.

Programação completa:

Sábado (26/05):

13h as 18h – Clínica de Rugby XV Feminino (teoria e prática de campo)

Domingo (27/05):

09h – Divisão das equipes e aquecimento

10h as 12h – Jogo Amistoso

12h as 18h – Terceiro Tempo