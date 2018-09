O pilar Luan Almeida, formado nas categorias de base do Jacareí, viajou nesta terça-feira (11) para mais uma temporada em Portugal. O atleta defenderá pela segunda vez o Clube Montemor, de Montemor-o-Novo. O time fica a cerca de 100 quilômetros da capital, Lisboa. Ainda não há previsão de retorno do atleta para o Jacareí.

O jogador viajou pela primeira vez para defender o clube português em 2017 após a conquista do título brasileiro pelo Jacareí. Na ocasião, o primeira linha havia sido indicado ao Montemor pelo técnico português Paulo Gonçalves, que dirigiu o Jacareí em 2015. Em março de 2018, Luan retornou ao Brasil para jogar por Jacareí novamente. Agora, o atleta volta à Europa após seis meses para um novo desafio.

“Eu me sinto muito mais preparado do que ano passado. Como conheço o jeito do jogo e o pessoal do clube, creio que vai ser um ano muito melhor. Por isso, estou com uma expectativa ainda melhor para esta temporada, pois já conheço como é o rúgbi de lá e como posso ajudar muito mais o time com tudo que aprendi ano passado e esse ano aqui no Brasil”, disse.

Em 2018, Luan fez oito jogos pelo Jacareí. Ao todo, foram quatro partidas pelo Campeonato Paulista, em campanha que rendeu o terceiro lugar aos jacarés, e quatro jogos pela primeira fase do Super 16: “O Rugby português me mostro que tenho que estar pronto para tudo no jogo. No Brasil jogo de 2, mas em Portugal jogo de 1, então tive que me adaptar para fazer o meu melhor em uma posição diferente”, completou.

- Continua depois da publicidade -

Texto enviado por: Jacareí Rugby – Assessoria