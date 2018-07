A Série C vem trazendo emoção para todos os seus participantes, nos dois extremos da tabela. Na rodada desse fim de semana, o Lechuza praticamente assegurou sua vaga na semifinal vencendo o União Rugby Alphaville no duelo dos rebaixados, e o Alto Tietê deu sinais de vida com uma bela vitória em casa diante do agora também ameaçado Armada.

Lechuza vence com autoridade em casa

O Lechuza se consolidou na vice-liderança com uma vitória segura em casa sobre o União Rugby Alphaville, em vitória construída ainda no primeiro tempo, com Samuell Pedroso e André Bauer abrindo vantagem para o time da casa nos doze minutos iniciais. A reação do URA veio pelos pés de Solemar, mas a resposta do time da casa também foi imediata, pelas mãos de João Roseiro, dando números finais à primeira etapa. No segundo tempo o Lechuza reafirmou sua superioridade logo no início novamente com Roseiro e Uebelhart. Bruno Bonifácio reduziu para o URA, mas a reação não foi adiante, e mesmo reduzido a 14 jogadores em duas oportunidades, o Lechuza soube conter os avanços do adversário, assegurando sua quarta vitória na temporada.

FEA vence jogo nervoso e complica Jaguars

Já classificada, a FEA visitou o Jaguars em Jaguariúna, que ainda luta pela vaga inédita nas finais da Série C desse ano e contou com a indisciplina adversária para virar o jogo e manter sua invencibilidade na temporada. O Jaguars começou na frente disposto a chegar no G4, com Garrido e o tryman Rovilson Pelegrini cruzando o ingoal FEAno aos 10′ e 20′ da etapa inicial. Coube ao scrum-half Renato Soares reduzir para o time da capital no quarto final, mas a vitória parcial seria dos Jaguars. No segundo tempo, a partida mudou completamente de figura com quatro jogadores da casa sendo punidos com cartão amarelo em um intervalo de 10 minutos devido infrações reiteradas tackles altos e ofensas ao árbitro, e a FEA tratou de aproveitar a superioridade numérica, correndo para 4 tries não respondidos. Rovilson anotou seu segundo try do dia na reta final e diminuiu, mas um desentendimento entre jogadores do scrum jaguar acabou novamente reduzindo o elenco do time da casa e encerrando a reação dos Jaguars, que segue na disputa por um lugar entre os finalistas, na quinta posição.

Alto Tietê embola a briga pela permanência na divisão

As emoções não se restringem ao topo da tabela da Série C, com quatro equipes ainda correndo risco de ir para a repescagem com o campeão da Série D no fim do ano. No domingo, Alto Tietê/Mogi e Armada fizeram um duelo direto entre duas equipes tentando fugir das últimas posições, e o ATR fez valer seu mando de campo com uma vitória apertada sobre o clube do litoral onde cada clube teve o protagonismo em uma etapa. O time da casa começou forte e aos 8′ já liderava por 10 a 0, com chutes de André Luiz e try de Feliciano. A situação do clube melhorou com a suspensão de atleta adversário, e rapidamente os mogianos ampliaram com Ericles, e André Luiz guardou mais 8 pontos em chutes antes do fim do primeiro tempo, em uma série somente interrompida pelo try de Robson Ferreira. No segundo tempo, o Armada acordou e dominou as ações da partida, diminuindo rapidamente com André dos Santos aos 5′ e novamente aos 22′, incendiando a partida, mesmo quando se viu novamente com um jogador a menos. A vitória do ATR ficou seriamente em risco quando Ericles guardou o seu segundo try do dia, reduzindo a vantagem para meros dois pontos, mas no minuto final, André Luiz lavou a alma do ATR e guardou mais um penal que assegurou o primeiro triunfo da equipe na competição.

Com o resultado, o ATR/Mogi segue na última posição, mas empatado com o União Rugby Alphaville e a apenas três pontos do Armada. O União tem 12, mas com jogos a mais, ainda corre risco e não pode cogitar novos tropeços.

A Série C terá uma semana de descanso e retorna no dia 4 de agosto, com quatro jogos e a possível definição de mais uma vaga nas semifinais.

Campeonato Paulista C – Semana 13

Dia 22/07/2018 às 10h – Jaguars 19 X 33 FEA

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque José Pires Junior – Jaguariúna, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Lechuza 50 X 18 União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Bárbara Martins

4º árbitro: Aline Rodrigues

Local: Campo do Sismi, Itu, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi 29 X 24 Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Lucas Machado

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP