A Assembléia Geral Ordinária da Federação de Rugby da Bahia reuniu hoje e aprovou o Plano de ação, o orçamento e o calendário de competições para 2018.

O grande objetivo estratégico da FRB continua sendo a filiação à Confederação Brasileira de Rugby, depois da candidatura apresentada em Dezembro de 2016 ter sido já pré-aprovada pela entidade que gere o esporte no Brasil, e tendo em consideração que outro dos grandes objetivos – a declaração de utilidade pública – ter sido já conseguido em 2017.

No campo do desenvolvimento, outra área de atuação prioritária da FRB, será acentuado o esforço nas camadas mais jovens e na ligação com as secretarias estaduais de educação e de esportes, através dos Núcleos Territoriais de Educação das cidades onde existem clubes de rugby em atividade.

A novidade do calendário para a próxima temporada será a realização das provas oficiais de sevens no primeiro semestre, e que culminam no final de semana 26 e 27 de Maio, quando terão lugar os campeonatos baianos de sevens das categorias masculino e feminino adulto e M16.

- Continua depois da publicidade -

Este final de semana será uma demonstração do estado do rugby na Bahia, e é certamente uma forte aposta da FRB para 2018.

De notar no campo competitivo que o Baiano de XV será disputado por seis times divididos em dois grupos regionais – Norte e Sul – com a admissão na competição dos times do Sergipe Rugby Clube de Aracajú e do Asa de Arapiraca de Alagoas.

Vejam o calendário completo e condensado para 2018.