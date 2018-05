No dia 06 de maio, o Ymborés vai realizar a 2ª Edição do Taça Suíça Baiana de Rugby 7’s em Poções, BA. A primeira Edição foi em Vitória da Conquista e, com o sucesso, a Federação de Rugby da Bahia (FRB) incluiu o evento no calendário oficial de rugby do estado baiano de 2018.

Com a entrada no calendário oficial da FRB, foi exigido campo com dimensões oficiais e, tendo o Estádio Municipal de Vitória da Conquista sido negado para a realização dos jogos pela prefeitura, a Prefeitura Municipal de Poções abraçou o clube Ymborés. Já é a segunda vez que o Estádio Heraldão, de Poções, recebe os jogos que o Ymborés deveria realizar “em casa”.

Em 2017, a seleção masculina de Vitória da Conquista levou para casa o título de Campeão e o feminino de Vice-campeão. A primeira etapa deste Circuito de 2018 aconteceu no Estádio Municipal de Porto Seguro e o Ymborés deveria receber em Vitória da Conquista a última etapa, que contará com a visita de um representante da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) para acompanhar as atividades do rugby na Bahia.

Na primeira etapa do circuito de 2018, o time masculino do Ymborés ficou em segundo lugar, mas o capitão, Roger Couto, está confiante em manter título de campeão baiano em sevens – que é a modalidade olímpica do rugby – para Conquista, cidade sede do clube. Ele afirma que o jogo em Porto Seguro “serviu para aperfeiçoar o sistema tácticos para os jogos em Poções e que os erros cometidos anteriormente pelo time serão corrigidos.”

- Continua depois da publicidade -

O time feminino do Ymborés vem ganhando destaque no cenário baiano, ainda mais com o 1º lugar que garantiu ao lado do time Toruks, na primeira fase. O time teve uma baixa, a da capitã do time feminino Deisiane Amorim, que ficará de fora dos próximos jogos para se recuperar de uma lesão no ombro. Ela reconhece a responsabilidade do desempate da etapa anterior em casa e afirma que “o desempenho da seleção feminina em campo teve uma grande melhoria, os resultados já têm aparecido juntamente com elogios. Embora o treino para a primeira etapa tenha sido comprometido pelo período de manutenção do Estádio Edvaldo Flores, local de treino, a prefeitura sanou os problemas e voltamos a treinar com ainda mais garra. Mas como diz nosso grito de guerra: Berabá Motirô, Ymborés!”. Este último é o grito de guerra das seleções masculina e feminina, que em tradução livre da língua indígena significa “Ymborés, brilharemos juntos”.

Segundo Glauber Ramos, Diretor de Esportes do Ymborés, o evento deverá contar com aproximadamente 7 times masculinos e femininos, de todo o estado baiano. O time Terremoc, de Montes Claros, MG, demonstrou interesse em participar e a organização do evento aguarda confirmação. “Pela segunda vez à Prefeitura de Poções, por meio do coordenador de esportes Silvio Persi, atendeu prontamente a ­­solicitação para o uso do Heraldão. Dessa vez, para o circuito baiano de 7’s.” Poções nos últimos anos vem dando uma atenção muito grande para o esporte e, para Glauber­­, o fato de ter atletas de Poções na seleção conquistense, faz com que o Ymborés seja abraçado como time local e recebe todo o apoio necessário. O diretor afirma, “no clube Ymborés já estamos discutindo a possibilidade de desenvolver naquela cidade o rugby, para que em breve a cidade também participe de competições”.

A II Taça Suíça Baiana de Rugby 7s terá início às 8h30, no domingo.

Texto: Ymborés Rugby