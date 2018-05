A elite estadual volta do feriado em clima de decisão para quatro equipes, abrindo a sexta e penúltima rodada da fase de classificação.

Na briga pela última vaga ainda em disputa, Pasteur e Band Saracens enfrentam respectivamente Rio Branco e Templários, as duas piores equipes da tabela e que por sua vez procuram fugir do rebaixamento direto, aumentando a expectativa para a rodada final, onde Galos e Bandeirantinos, Pelicanos e Templários fazem esperados confrontos diretos. O Pasteur ocupa a quinta colocação com 10 pontos, um a mais que o Band Saracens, e a vitória significará um lugar temporário no G4.

A vantagem no histórico recente é toda dos times melhores colocados. O Band Saracens guarda bem na memória dois dos maiores placares de sua história, obtidos justamente contra o rival dessa semana, há menos de um ano atrás, estrondosos 82 a 3 e 125 a 10. O cenário mudou desde então, pois o Band vem de duas derrotas apesar de bons jogos contra os líderes Poli e Jacareí, e o time de São Bernardo está focado em uma única competição e vem de uma boa partida contra o SPAC, mas as motivações de cada lado devem ser combustível suficiente para um jogo disputado.

Já Pasteur e Rio Branco se enfrentam novamente depois de um hiato de quase um ano (vitória dos Galos por 72 a 7) e uma série de vitórias a favor do Pasteur desde 2009, que vem de duas derrotas seguidas e precisa de uma vitória convincente para chegar forte na reta final. A equipe deve ter o desfalque de atletas da seleção, como Ronaldo, atual tryman do Paulista e Robert, uma das figuras chave da equipe na temporada, mas terá Pedro di Pilla, 3º na lista de maiores pontuadores do ano. Os Pelicanos devem jogar completos, mas precisarão mostrar evolução no setor ofensivo, onde ostenta os piores números da competição.

Campeonato Paulista A – semana 9

Dia 05/05/2018 às 14h45 – Rio Branco X Pasteur

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Marco Silva e Luiz Henrique

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/05/2018 às 18h – Band Saracens X Templários

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Luiz Henrique

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP