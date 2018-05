A trajetória do Circuito Paulista Feminino de 7s chegou à segunda etapa que aconteceu em São José dos Campos com categorias adulta e M16 em campo. Na etapa anterior, o São José levantou a taça numa final contra o Band Saracens que, agora retornou em mais uma final, dessa vez saindo como campeão.

Entre as juvenis, São José e Jacareí dispararam nos bons placares, fazendo uma final pra lá de acirrada, terminando em 05 a 00 para as anfitriãs da etapa. O M19 que seria contemplada por apenas um jogo com a vinda do Curitiba, infelizmente não existiu, deixando nítida a necessidade de retomar a categoria em São Paulo.

Entre as adultas, o favoritismo prevaleceu entre SPAC, São José e Band Saracens e, claro, sobre o Melina, convidado desta etapa. O olhar especial também vai pras Leoas que voltam oficialmente pra temporada 2018.

Embora os jogos quentes tenham se concentrado no segundo dia, já no sábado as equipes realizaram bons confrontos. Band Saracens e Leoas, mais uma vez, se colocaram à prova do clássico, reservando a boa vitória às bandetes por uma boa margem de pontos, 27 x 00. No interestadual, joseenses e melinas num duelo digno de Super Sevens terminando com as Minas do Sanja à frente, 12 x 07.

- Continua depois da publicidade -

Nas quartas ouro, o pelotão em desenvolvimento se revelou e o Jacareí estreou logo com sua melhor campanha, beliscou a Taça Prata contra as Leoas e resultou numa 6ª e orgulhosa posição, inclusive à frente da USP, conhecedora e experiente no campeonato. O Iguanas aproveitou o embalo do bom desenvolvimento e saiu com um 8º lugar, 4 posições à frente do quê havia conquistado na primeira etapa.

Durante os embates da Semifinais pelo ouro, São José e Band Saracens reeditaram o último encontro, desta vez reservando a boa para as bandetes, que com o jogo encaixado descobriu o caminho das boas vitórias que vêm garantido contra as joseenses, num 12 a 05 chegou à grande final. Já para Melina e SPAC que fizeram o outro embate, a vantagem das paulistanas não foi tão grande, 05 a 00, mas o suficiente para as levar à disputa pelo ouro.

SPAC e Band Saracens reviveram o espetáculo que já produziram na final do qualificatório do Super Sevens. Dessa vez, em nível estadual, as bandetes venceram com um louvável 17 a 05, impondo a revanche da derrota anterior.

Campeonato Paulista Feminino – 2ª etapa

Dias 19 e 20/05/2018:

Grupo A: São José, Flamengo Guarulhos, Taubaté e Melina (MT)

Grupo B: Band Saracens, Leoas de Paraisópolis, USP e Pasteur

Grupo C: SPAC, São José B, Iguanas e Jacareí

M16: São José, Iguanas, Guardiões, Jacareí A e Jacareí B

Local: Vale do Sol – São José dos Campos, SP

Sábado

10:00 – São José 39 x 00 Taubaté

10:20 – Guarulhos 00 x 34 Melina

10:40 – Band Saracens 34 x 00 Pasteur

11:00 – USP 07 x 17 Leoas

11:40 – SPAC 44 x 00 Iguanas

12:00 – São José B 00 x 33 Jacareí

12:20 – Taubaté 00 x 37 Melina

12:40 – São José 44 x 00 Guarulhos

13:20 – Pasteur 07 x 22 Leoas

13:40 – Band Saracens 24 x 00 USP

14:00 – SPAC 35 x 00 Jacareí

14:20 – São José B 10 x 12 Iguanas

15:00 – São José 12 x 07 Melina

15:20 – Taubaté 10 x 05 Guarulhos

15:40 – Band Saracens 27 x 00 Leoas

16:00 – Pasteur 05 x 17 USP

16:20 – São José B 00 x 40 SPAC

16:40 – Iguanas 05 x 00 Jacareí

Domingo

08:20 – São José 43 X 00 Jacareí B – M16

08:40 – Jacareí A 34 x 00 Iguanas – M16

09:00 – Quartas ouro – Band Saracens 25 X 00 Iguanas

09:20 – Quartas ouro – São José 25 X 00 Jacareí 00

09:40 – Quartas ouro – Melina 27 X 00 Leoas de Paraisópolis

10:00 – Quartas ouro – SPAC 20 X 00 USP

10:20 – São José 44 x 00 Jacareí B – M16

10:40 – Jacareí A 31 x 00 Guardiões – M16

11:00 – Semifinal bronze – Taubaté 27 X 00 Guarulhos

11:20 – Semifinal bronze – Pasteur 10 X 00 São José B

11:40 – Semifinal prata – Jacareí 27 X 05 Iguanas

12:00 – Semifinal prata – Leoas de Paraisópolis 26 X 05 USP

12:20 – Guardiões 12 x 00 Iguanas – M16

13:00 – Semifinal ouro – São José 05 X 12 Band Saracens

13:20 – Semifinal ouro – Melina 00 X 05 SPAC

13:40 – Disputa de 11º – Guarulhos 17 X 07 São José B

14:00 – Final bronze – Taubaté 05 X 10 Pasteur

14:20 – Disputa de 3º – M16 – Guardiões 24 X 00 Iguanas

14:40 – Final – M16 – São José 05 X 00 Jacareí

15:00 – Disputa de 7º – Iguanas 05 X 27 USP

15:20 – Final prata – Leoas de Paraisópolis 24 X 10 Jacareí

15:40 – Disputa de 3º – São José 43 X 00 Melina

16:00 – Final ouro – Band Saracens 17 X 05 SPAC

Equipe Cidade Pontuação geral Etapa 1 (17-18/03) Etapa 2 (19-20/05) Etapa 3 (09-10/06) Placares aqui Placares Placares Band Saracens São Paulo 46 21 25 São José São José dos Campos 43 25 18 SPAC São Paulo 39 18 21 USP São Paulo 20 10 10 São José "B" São José dos Campos 15 12 3 Leoas de Paraisópolis São Paulo 12 12 Iguanas São José dos Campos 10 2 8 Pasteur São Paulo 9 3 6 Flamengo de Guarulhos Guarulhos 9 5 4 Taubaté Taubaté 9 4 5 Piratas Americana 8 8 Rio Branco São Paulo 6 6

1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;



- Equipes convidadas não pontuam;