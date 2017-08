A família Bandeirantes Saracens está em festa! Bastaram quatro rodadas para a equipe garantir seu retorno à elite nacional, com mais uma contundente vitória na Taça Tupi, desta vez sobre o Pé Vermelho, por 59 a 17. Com o resultado, o clube já garante uma das melhores oito campanhas e de quebra, ficou a uma vitória da classificação antecipada para as finais da competição. O Pé Vermelho lamentou a derrota, mas segue na vice-liderança do grupo A.

Veja todas as fotos da partida por Daniel Venturole!

A vitória foi construída ainda no primeiro tempo, mas o começo não foi fácil. Paganini abriu o placar no primeiro ataque bandeirantino, mas Lucas Branco igualou minutos depois, mostrando que a partida seguiria roteiro semelhante ao jogo de ida entre as duas equipes que se alteravam na posse de bola sempre com muita movimentação e perigo em suas investidas. Devon aproveitou uma sequência de pick and goals pela esquerda para colocar novamente o time da casa na frente, apenas para ver Pé Vermelho encostar com penal de Bagé cinco minutos depois.

Com um time muito forte fisicamente, o Pé Vermelho encarou de frente a proposta de jogo do Band, mas aos poucos, o desgaste da longa viagem e a falta de ritmo em jogos de tamnha intensidade começou a pesar. Explorando muito bem as pontas ao longo de todo jogo, o Band começou a abrir vantagem com Raucci anotando em grande corrida pela ponta esquerda e depois com Leandro, irrompendo pelo meio da defesa dos visitantes, garantindo o ponto de bonificação no final da etapa.

No segundo tempo, o Sarries voltou ligado e aproveitou a bobeira do Pé Vermelho que dormiu na marcação nos minutos iniciais e permitiu Devon anotar seu segundo try do dia, sem dificuldades. Aos dez, foi a vez de Erick fazer fila na defesa adversária em uma grande demonstração de habilidade para mergulhar sob pressão no ingoal adversário e deixar a partida bem mais tranquila para o Sarries, que mostrou excelente preparo físico ao manter o alto ritmo da partida mesmo debaixo de um sol escaldante na capital paulista. Na base da força Leandro também deixou seu segundo try do dia, diante de um visivelmente cansado rival, que ainda mostrou força ao anotar seu segundo try do dia após boma corrida pela ponta direita. A equipe sentiu o bom momento, mas uma expulsão na metade final da partida deixou o caminho livre para o Band garantir uma bela vitória com novos tries de Eduardo Alves e Erick, fechando o placar.

O Band Saracens volta à campo na próxima semana, contra o Rio Branco, o terceiro embate entre os tradicionais rivais do estado no ano, que até aqui segue dominado pelo Band. Já o Pé Vermelho deverá decidir a vaga na próxima rodada, contra o Templários, de quem ganhou no primeiro embate entre as equipes.

O Portal do Rugby elegeu Gabriel Paganini como melhor jogador da partida.

Placar final: Band Saracens 59 X 17 Pé Vermelho

Band Saracens

Tries: Gabriel Paganini, Devon Muller (2), Diogo Raucci, Leandro Caetano (2), Erick Iglesias (2), Eduardo Alves

Conversões: Erick Iglesias (7)

Pé Vermelho

Tries: Lucas Branco, Baiano

Conversões: Lucas Bagé (2)

Penal: Lucas Bagé

Classificação



Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Band Saracens São Paulo (SP) 20 4 4 0 0 4 0 226 62 164 Pé Vermelho Londrina (PR) 10 4 2 0 2 2 0 123 146 -23 Templários São Bernardo do Campo (SP) 9 4 1 1 2 3 0 93 167 -74 Rio Branco São Paulo (SP) 4 4 0 1 3 2 0 92 159 -67 Grupo B BH Rugby Belo Horizonte (MG) 14 3 3 0 0 2 0 90 36 54 Niterói Niterói (SP) 9 4 2 0 2 1 0 59 75 -16 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 7 3 1 0 2 1 2 74 66 8 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 5 4 1 0 3 0 1 49 91 -42 Grupo C Charrua Porto Alegre (RS) 15 4 3 0 1 2 1 87 56 31 San Diego Porto Alegre (RS) 13 4 3 0 1 0 1 72 55 17 Joaca Florianópolis (SC) 6 4 1 0 3 0 2 45 66 -21 Chapecó Chapecó (SC) 5 4 1 0 3 0 1 58 85 -27

Foto por Daniel Venturole