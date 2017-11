O Super Sevens Feminino passou da metade! E a briga pelo título já tem uma cara: é perseguição ao São José para Niterói, 15 pontos abaixo, Curitiba, 21 abaixo, e Band Saracens, 22 pontos. Nesse fim de semana, o SPAC recebeu a quarta de seis etapas do circuito e o São José conseguiu um precioso vice campeonato, que garantiu ao time do Vale grande frente na briga pelo título geral. Porém, a taça da etapa ficou com o Band Saracens, que pulou para o quarto lugar na tabela e só teve o que celebrar.

Mesmo sem as atletas da seleção brasileira, vetadas por conta do Sul-Americano que ocorrerá em novembro, o primeiro dia de jogos não teve grandes surpresas e o destaque ficou para o Grupo A, o grupo que tinha o time da casa, o SPAC. Logo na primeira partida, o SPAC caiu contra as Leoas em dérbi paulistano e viram suas ambições comprometidas. O São José despontou na chave, enquanto Band Saracens, Curitiba e Delta terminaram no topo dos seus grupos. As piauienses seguiram como destaque, derrotando o Niterói na primeira fase, mostrando sua fisicalidade.

No domingo, as quartas de final largaram sem maiores surpresas. O São José fez o grande jogo contra o Niterói, crucial na luta pela classificação geral, e acabou com triunfo joseense por 12 x 07, precioso. Depois, o Curitiba sofreu para passar pelo Melina, em progressiva evolução no circuito, ao passo que o Delta conseguiu vitória com margem maior sobre as Leoas, 19 x 00. O Band Saracens seguiu no ritmo e fez também grande jogo contra o Desterro, 22 x 05.

As semifinais foram bem distintas. Na primeira, o São José encarou outro jogo crucial de olho na temporada e venceu bem o Curitiba com um 17 x 00 irremediável. A segunda partida, por outro lado, foi talvez o melhor jogo da tarde, com Delta e Band Saracens protagonizando um jogão que, apesar da qualidade técnica e do desafio físico imposto pelos dois lados, acabou em incríveis 0 x 0. Na prorrogação, mais sofrimento e somente após 25 minutos jogados o Band Saracens achou seu espaço entre a defesa nordestina, marcando o 5 x 0 dramático com Bruna Lotufo.

- Continua depois da publicidade -

O jogo desgastou o Delta, que acabou superado pelo Curitiba na disputa do 3º lugar. O Niterói, por sua vez, se reergueu da queda nas quartas e faturou a Taça Prata, para não perder mais distância para as joseenses. Vitória importantíssima sobre o Desterro na decisão.

Já a grande final do torneio opôs um São José, já de missão cumprida, e um Band Saracens sedento por uma conquista para selar o momento ascendente do clube. Um try em cada tempo a favor do Band Saracens, que teve maior domínio territorial e aproveitou seu momento para faturar um muito festejado título. 12 x 00 para as bandetes, com Bruna Lotufo e Tchoba marcando e mostrando que o jogo entre Band Saracens e São José já é um grande clássico paulista feminino.

A quinta (penúltima) etapa será nos dias 18 e 19 de novembro, em São José dos Campos.

Sábado (28/10):

09h00 – São José 15 x 07 Goianos

09h20 – Leoas de Paraisópolis 19 x 12 SPAC

09h40 – Band Saracens 33 x 00 Pasteur

10h00 – Melina 41 x 07 USP

10h20 – Desterro 38 x 00 Rio Rugby

10h40 – Curitiba 14 x 07 Vitória

11h00 – Delta 26 x 05 Guanabara

11h20 – Niterói 20 x 07 BH

11h40 – São José 17 x 07 SPAC

12h00 – Leoas de Paraisópolis 32 x 00 Goianos

12h20 – Band Saracens 41 x 00 USP

12h40 – Melina 41 x 05 Pasteur

13h00 – Desterro 26 x 07 Vitória

13h20 – Curitiba 29 x 00 Rio Rugby

13h40 – Delta 19 x 07 BH

14h00 – Niterói 22 x 05 Guanabara

14h20 – São José 24 x 00 Leoas de Paraisópolis

14h40 – SPAC 22 x 00 Goianos

15h00 – Band Saracens 46 x 05 Melina

15:20 – USP 19 x 20 Pasteur

15h40 – Desterro 00 x 31 Curitiba

16h00 – Vitória 22 x 05 Rio Rugby

16:20: Delta 22 x 05 Niterói

16:40: BH Rugby 05 x 19 Guanabara

Classificação

Grupo A: 1 São José (SP), 2 Leoas de Paraisópolis (SP), 3 SPAC (SP), 4 Goianos (GO)

Grupo B: 1 Band Saracens (SP), 2 Melina (MT), 3 Pasteur (SP), 4 USP (SP)

Grupo C: 1 Curitiba (PR), 2 Desterro (SC), 3 Vitória (ES), 4 Rio Rugby (RJ)

Grupo D: 1 Delta (PI), 2 Niterói (RJ), 3 BH Rugby (MG), 4 Guanabara (RJ)

Domingo (29/10):

08h30 – Quartas Bronze – 3º A x 4º D – SPAC 36 x 00 Guanabara

08h50 – Quartas Bronze – 3º C x 4º B – Vitória 24 x 00 USP

09h10 – Quartas Bronze – 3º D x 4º A – BH Rugby 05 x 14 Goianos

09h30 – Quartas Bronze – 3º B x 4º C – Pasteur 10 x 00 Rio Rugby

09h50 – Quartas Ouro – 1º A x 2º D – São José 12 x 07 Niterói

10h10 – Quartas Ouro – 1º C x 2º B – Curitiba 14 x 07 Melina

10h30 – Quartas Ouro – 1º D x 2º A – Delta 19 x 00 Leoas

10h50 – Quartas Ouro – 1º B x 2º C – Band Saracens 22 x 05 Desterro

11h10 – Semifinal Incentivo – Guanabara 17 x 00 USP

11h30 – Semifinal Incentivo – BH 45 x 00 Rio Rugby

11h50 – Seminal Bronze – SPAC 12 x 05 Vitória

12h10 – Semifinal Bronze – Goianos 22 x 05 Pasteur

12h30 – Semifinal Prata – Niterói 22 x 14 Melina

12h50 – Semifinal Prata – Leoas 07 x 17 Desterro

13h10 – Semifinal Ouro – São José 17 x 00 Curitiba

13h30 – Semifinal Ouro – Band Saracens 05 x 00 Delta – prorrogação

13h50 – Disputa de 15º – USP 15 x 38 Rio Rugby

14h10 – Final Incentivo – Guanabara 00 x 29 BH

14h30 – Disputa de 11º – Vitória 29 x 00 Pasteur

14h50 – Final Bronze – SPAC 12 x 00 Goianos

15h10 – Disputa de 7º – Melina 15 x 10 Leoas

15h30 – Final Prata – Niterói 24 x 07 Desterro

15h50 – Disputa de 3º – Curitiba 12 x 00 Delta

16h10 – Final Ouro – São José 00 x 12 Band Saracens

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (05-06/08) Etapa 2 (16-17/09) Etapa 3 (07-08/10) Etapa 4 (28-29/10) Etapa 5 (18-19/11) Etapa 6 (03-04/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 82 19 22 22 19 Niterói Niterói (RJ) 67 22 19 13 13 Curitiba Curitiba (PR) 61 17 15 12 17 Band Saracens São Paulo (SP) 59 10 8 19 22 Delta Teresina (PI) 55 12 13 15 15 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 47 13 17 8 9 Desterro Florianópolis (SC) 45 9 7 17 12 SPAC São Paulo (SP) 42 15 12 7 8 Melina Cuiabá (MT) 38 8 10 10 10 Vitória Vitória (ES) 22 7 9 6 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 16 6 6 4 USP São Paulo (SP) 12 5 2 4 1 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 12 4 5 3 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 8 3 3 2 Goianos Goiânia (GO) 7 7 Pasteur São Paulo (SP) 7 2 5 Charrua Porto Alegre (RS) 6 6 Londrina Londrina (PR) 5 5 Stade Français Santiago (Chile) 4 4 Carioca Rio de Janeiro (RJ) 1 1 Band Saracens "B" São Paulo (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.

Foto: Maria Freire – Band Saracens x São José