Finalizando preparativos para Taça Tupi nesta terça-feira (25/07) no Centro de Treinamento BandArena, o Band Saracens com sua equipe masculina principal teve a participação nos treinamentos do jogador argentino Santiago Iglesias Valdez, hooker com passagem pelos Pumas, que está em São Paulo junto com pai e irmão, German e Agustín, em visita ao seu irmão mais novo, Erick, que joga no clube.

Durante toda a semana a equipe conviveu com a família de rugbiers de Tucumán, Argentina, podendo interagir, trocar ideias e falar muito sobre rugby, além disso no último treinamento a comissão técnica do Band comandada por Guilherme Marques abriu espaço para treinamentos de lateral com Santi Iglesias, que além de um jogador diferenciado também tem muito carisma, simpático, prestativo e atencioso com todos.

Segundo o Presidente Joaquin Mina “Valeu muito a visita da família, pessoas que tem no rugby seu ponto de maior alegria, assim como todos nós do Band, e também o Santiago fez questão de participar e ajudar no treino. É sempre importante para o Band receber visitas de membros da família dos atletas, ainda mais vindo de outro país, acrescenta muito esse tipo de encontro”.