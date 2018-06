Fazer giras pelo exterior enriquece a cultura de rugby. E é ferramenta de desenvolvimento técnico, sem dúvida. Clubes brasileiros indo ao exterior não é uma novidade, já que a prática foi bastante comum entre os anos 70 até recentemente. Porém, nos últimos tempo, menos clube têm viajado. E isso pode estar mudando com duas iniciativas que ocorreram no último final de semana.

O Pé Vermelho, de Londrina e região, que debutará em 2018 na elite do rugby brasileiro, se deslocou até a Tríplice Fronteira e encarou dois jogos: no sábado o clube foi a Ciudad del Este, no Paraguai, e no domingo a Puerto Iguazú, na Argentina, e venceu simplesmente seus dois compromissos, ambos de rugby XV, mesmo jogados com um dia de distância apenas. Contra os paraguaios, os paranaenses impuseram um jogo pesado nos avançados e venceram por 31 x 24 o Area 1. Depois, acelerando o jogo com a linha, o Pé Vermelho voou contra o os argentinos do Cataratas e triunfou por 26 x 24, em um jogaço dramático.

Enquanto isso, quatro clube mineiros se juntavam para uma viagem tão aguardada a Buenos Aires. Varginha, Trinca Ferro, Inconfidência e Alligators Sete Lagos formaram os Barbarians Mineiros – indo ao país vizinho com time masculino e feminino. O primeiro jogo, de XV masculino, opôs os mineiros ao tradicional Club Atletico Porteño, que jogou com seus veterano e a vitória foi brasileira por 14 x 05. O combinado ainda voltou a campo logo depois para enfrentar ao intermédia do Del Sur e acabou superado por 17 x 14, com o cansaço batendo. As mulheres ainda se juntaram ao time do Porteño e jogaram contra o Avellaneda, com as mineiras festejando no sevens por 21 x 14.

O evento ainda teve a participação de jogadores do Los Pumpas (famoso time argentino de atletas com necessidades especiais), que proporcionando momentos inesquecíveis a todos os participantes.

Dia 02/06/2018 às 12h00 – Porteño (Argentina) 05 x 14 Barbarians Mineiros

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 15h00 – Del Sur Rugby (Argentina) 17 x 14 Barbarians Mineiros

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 14h00 – Barbarians Mineiras 21 x 14 Avellaneda (Argentina) – Sevens feminino

Local: Club Atletico Porteño – Buenos Aires, Argentina

Dia 02/06/2018 às 19h00 – Area 1 (Paraguai) 24 x 31 Pé Vermelho

Local: Ciudad del Este, Paraguai

Dia 03/06/2018 às 12h00 – Cataratas (Argentina) 24 x 26 Pé Vermelho

Local: Puerto Iguazú, Argentina