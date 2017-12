Compartilhar no Facebook

Neste domingo (17/12) ocorrerá o 1º Porto Seguro Beach Rugby. O evento será realizado na tradicional Arena Boca da Barra na praia do Cruzeiro a 1km do centro da cidade, logo no começo da Orla Norte.

Até agora tem 6 equipes confirmadas, mas a expectativa é que a próxima edição seja muito maior, como conta o organizador do evento, Diego Hamilton Reis:

“Esse ano faremos um evento modesto, mas já com alguns detalhes do que será um dos melhores eventos de Beach Rugby do Brasil..Bolas de Beach Rugby, faixas demarcatórias específicas para eventos de praia, filmagem dos jogos, regras oficiais World Rugby, árbitros da Federação, água, frutas e AÇAÍ para os atletas… tudo para tornar essa experiência a melhor possível!”

O evento será realizado das 09h às 13h.

- Continua depois da publicidade -

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas através de:

Email: portosegurorugby@gmail.com

Facebook: Porto Seguro Rugby Clube

Whatsapp: 73988041841 (Diego) ou 73991005921 (Auri)