A febre do Beach Rugby continua a movimentar o esporte com mais duas competições esse final de semana nas prais do Sul e Sudeste.

Em São Paulo o já tradicional Beach Rugby Verão de Ilhabela celebra sua 12º edição, movimentando as prais do litoral norte paulista. A competição, organizada pelo Ilhabela Rugby Clube é uma das mais antigas do Brasil e esse ano conta com 12 equipes masculinas e 8 femininas que irão jogar sábado e domingo.

No Rio Grande do Sul o Guasca Rugby Clube organiza em Atlântida, na Guarita 86, a Taça Delta Beach Rugby, que será disputada no sábado entre as 13h e as 18h, aberto para equipes femininas, masculinas e jogadores avulsos. Tendo o 3º tempo, no melhor estilo gaúcho com galeto, costelão e chopp artesanal.