A febre do Beach Rugby continua a agitar o Brasil, com duas competições rolando esse fim de semana em cantos diferentes da costa brasileira. No sábado, em Pelotas Rio Grande do Sul, começando as 14 horas na Praia do Laranjal, o Antiqua Rugby organiza o VII Laranjal Beach Rugby, confira as principais informações no site

No domingo, em Maricá no Rio de Janeiro na Barra de Maricá, o Grêmio Náutico Maricá organiza a primeira edição do Maricá Beach Rugby, que reunirá as principais equipes da região e vai contar ainda com a categoria M-16. Toda as informações podem ser encontradas no site.