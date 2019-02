O fim de semana foi de muito rugby em Minas Gerais com a realização do Beach Rugby Lagoa Santa 2019, em Lagoa Santa, grande Belo Horizonte. A competição contou com oito equipes masculinas e quatro femininas e foi um grande sucesso com Real Lago Santa levando a melhor no masculino e o BH Rugby no feminino.

Os times masculinos foram divididos em dois grupos que jogaram no sábado uma disputa de pontos corridos com as duas melhores equipes da cada se classificando para as semifinais com BH Rugby e Montes claros fazendo uma semifinal e do outro lado e Inconfidência e Real Lagoa Santa do outro. A grande final foi disputa entre Montes Claros e Real Lagoa Santa, com os donos da casa levando a melhor.

O feminino foi disputado em formato de pontos corridos, uma competição bem jogada com muita força física sendo mostrado pelas atletas, com o BH Rugby ficando com o título, mas o troféu de jogadora destaque ficou com Juliana do Real Lagoa Santa.

A competição também contou com uma disputa infantil entre o Real Lagoa Santa e o Alpha Rugby, competição de alto nível técnico disputada com equipes mistas.

- Continua depois da publicidade -

Classificação final

Masculino

1° Real Lagoa Santa (Campeão)

2° Montes Claros Terreno

3° IRC Guarás BH

4° BH Rugby

5° TANGO 5 da Argentina

6° Inconfidentes Ouro Preto

7° Nova Lima Rugby

8° Alligators Sete Lagoas

Feminino

1° BH Rugby

2° Real Lagoa Santa e Montes Claros Terreno

4° IRC Guarás BH

Infantil

1° Real Lagoa Santa

2° Alpha Rugby

Try Man

Cris – Real Lagoa Santa – 12 Trys

Try Lady

Talita “Gadu” – Real Lagoa Santa – 10 Trys