Visando difundir a prática do Rugby para os jovens do Estado, a Federação Gaúcha de Rugby (FGR) promove, no dia 18 de novembro, no Estádio da Montanha, na cidade de Bento Gonçalves, o encontro do Projeto Captar, programa que desenvolve as categorias de base nos clubes gaúchos. Além das atividades com os jovens atletas que estão ingressando à modalidade, será realizada em paralelo a Seletiva para a Seleção Gaúcha Masculina.

O encontro do projeto tem como objetivo a troca de experiência dentro de campo entre os atletas de 14 a 19 anos, e entre os próprios treinadores das equipes gaúchas, os quais também estão convidados a participar das atividades para agregar conhecimento aos futuros atletas. A Seletiva visa, sobretudo, a preparação dos jogadores visando a Copa Cultura Inglesa, que acontece no mês de dezembro, sendo de grande importância a participação dos atletas das categorias de base do clubes na seletiva.

O encontro e a seletiva ocorrem a partir das 9h30, se estendendo até às 16h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Para mais informações, basta entrar em contato nos seguintes endereços de e-mail: javier.cardoso@brasilrugby.com.br ou presidencia@fgrugby.com.br.