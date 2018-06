O Uberlândia tentou. Deu trabalho. Mas em Minas Gerais a hegemonia segue sendo do BH Rugby, que pelo nono ano seguido ergueu a taça como campeão mineiro de rugby XV.

O campeonato de 2018 foi diferente e invocador, com a regionalização dando o tom à competição. Os Carcarás avançaram até a final com 3 vitórias esperadas sobre o debutante Frutal e com uma vitória maiúscula sobre o Nova Lima. Mas, qualquer dúvida sobre a qualidade do time do Triângulo – que se prepara para jogar a Taça Tupi – foi afastada sobretudo após um primeiro tempo parelho diante do BH Rugby, potência do estadual e que se prepara para retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro – pela primeira vez desde 2013.

A grande decisão foi em Sete Lagoas, sede neutra, que recebeu a decisão mineira com grande expectativa. Os Carcarás tiveram posse de bola, cravar seu try na primeira etapa pelas mãos do centro Paulo Barja, indo ao intervalo em vantagem por 11 x 08. Mas, o BH se impôs no segundo tempo, dominou o jogo, arrancou 2 tries preciosos e ergueu a taça, confirmando seu favoritismo. Cruzaram o in-goal para o time da capital o asa Batata, os centros Fred e David Páscoa – ambos de experiência nas seleções brasileiras – e o ponta Ciro.

Campeonato Mineiro

22 11

Dia 16/06/2018 às 12h00 – BH Rugby 22 x 11 Uberlândia – FINAL

Local: Campo do Bela Vista – Sete Lagoas, MG