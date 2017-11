Anualmente, o Carrasco Polo, tradicional clube de Montevidéu, Uruguai, recebe o Torneio Valentin Martinez, o maior festival de rugby infantil e juvenil da América do Sul, que também conta com torneio de sevens feminino, para desenvolver a modalidade.

O torneio recebe clubes de toda a América do Sul e neste ano o torneio feminino de seleções nacionais valerá como o Campeonato Sul-Americano, com participação das Yaras. Porém, o Brasil também será representado no torneio de clubes feminino por nada menos que 4 equipes: Charrua e San Diego, de Porto Alegre, e a UnB, de Brasília, jogarão a competição adulta, ao passo que o Rio Rugby, do Rio de Janeiro, jogará o M19.

O Rio Rugby ainda será o único representante masculino juvenil do Brasil, jogando o M15, enfrentando no sábado os argentinos do tradicional Atlético del Rosario e os uruguaios do Lobos de Punta de Punta del Este.

Boa sorte às brasileiras e aos brasileiros nessa campanha!

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de novembro

M15 masculino – XV reduzido (2 tempos de 15 minutos)



09h53 – Rio Rugby x Atlético del Rosario

12h25 – Rio Rugby x Lobos

Sevens feminino



Adulto

Grupo A: Charrua, Champagnat (Uruguai), Circulo de Tennis (Uruguai) e Interior 7 (Uruguai)

Grupo B: San Diego, UnB, Veterinaria (Uruguai) e PSG (Uruguai)

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de novembro

16h04 – Charrua x Circulo de Tennis

16h26 – San Diego x UnB

17h10 – UnB x Veterinaria

17h32 – Charrua x Interior 7

17h54 – San Diego x PSG

18h38 – UnB x PSG

19h00 – Charrua x Champagnat

19h22 – San Diego x Veterinaria

Juvenil

Rio Rugby, Champagnat (Uruguai), Circulo de Tennis (Uruguai), PSG (Uruguai) e Interior 7 (Uruguai)

*Horários de Brasília

Sábado, dia 11 de novembro

13h00 – Rio Rugby x PSG

14h06 – Rio Rugby x Interior 7

Domingo, dia 12 de novembro

11h22 – Rio Rugby x Circulo de Tennis

12h28 – Rio Rugby x Champagnat

