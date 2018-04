Evento de Veteranos é sempre um show à parte, com reencontro de amigos e muita diversão. O Keep Walking é já uma verdadeira instituição da bola oval brasileira, levando veteranos para jogarem mundo afora e conhecerem rugbiers de todo o mundo – muitos famosos, aliás.

Entre esse domingo, dia 22, e o próximo domingo, dia 29, o Keep Walking estará em Christchurch, na Nova Zelândia, participando do Golden Oldies World Festival, que terá como embaixador ninguém menos que o técnico campeão do mundo com os All Blacks em 2011, Sir Graham Henry.

Além de figuras carimbadas do rugby brasileiro, o Keep Walking contará com alguns sul-africanos e australianos, entre eles ninguém menos que Stephen Larkham, ídolo dos Wallabies, que deverá entrar em campo junto dos brasileiros e também será um dos embaixadores do evento. Junto do Keep Walking ainda estará os sul-africanos Gerrie Germishuys, ex Springboks, e Michael Van Vuuren, ex Stade Français, Bath e Leicester Tigers.

Além do time brasileiro, ao todo participarão do festival 8 times da Argentina, 43 times da Austrália, 51 times da Nova Zelândia, 6 do Japão, 5 dos Estados Unidos, 2 do Canadá, 1 da Inglaterra, 1 da África do Sul, 1 da Rússia e 1 da Alemanha.