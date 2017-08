A Série C do Campeonato Paulista teve mais um grande capítulo nesse fim de semana, com direito a um placar histórico, e muita disputa na zona intermediária e na fuga do descenso. Nas primeiras posições, nenhuma novidade. Engenharia Mackenzie e Tucanos seguem exercendo seu domínio da divisão e conquistaram novas vitórias, que garante o mando de jogo nas finais, abrindo 12 pontos para o terceiro colocado e com apenas mais 10 em jogo.

Para os mackenzistas, a vitória foi marcante, alcançando a maior vitória de sua história, um sonoro 130 a 0 sobre a Medicina, seu mais antigo rival. A derrota deixa os Caveiras praticamente rebaixados, pois o Alto Tietê, mesmo derrotado diante do Tatuapé, saiu com um ponto de bonificação e abriu cinco para os alviverdes. No entanto, nem tudo é celebração para o representante de Mogi das Cruzes. A derrota para o adversário direto da repescagem vai exigir ao menos uma vitória contundente sobre duros adversários nas rodadas finais para se garantir na divisão por mais um ano. O Tucanos por dua vez encontrou um motivado Armada em casa, e saiu com uma vitória suada, mantendo o clube de São João da Boa Vista empatado na liderança, mas com um jogo a mais. O Armada somou sua segunda derrota seguida e um novo tropeço deve ser mortal para o representante da Praia Grande.

Na briga pela classificação, o União deu um passo gigante para chegar às finais, superando o ainda esperançoso Jaguars, na casa do adversário e por apenas um ponto, o suficiente para jogar o representante de Jaguariúna, FEA e o Jequitibá para a disputa de no máximo o 4o lugar. A terceira posição não está garantida para os rubro-verdes ainda, mas a luta será com menos rivais. O Jequitibá de Campinas teve uma melhor jornada e superou a FEA, adversário direto na briga pela classificação e vai se manter vivo por ao menos uma rodada. Com apenas mais um jogo a realizar, a equipe terá que torcer por tropeços do Piratas nas duas últimas rodadas e vencer o jogo que lhe resta daqui a duas semanas.

A penúltima rodada do Paulista C acontece nos dias 2 e 3 de setembro e poderemos finalmente conhecer os semifinalistas e rebaixados da divisão. O Piratas terá em casa um difícil confronto contra a Engenharia Mackenzie, partida acompanhada de perto pelo Jequitibá, que encerra sua campanha contra o Alto Tietê. Armada e Jaguars jogam a vida na partida, enquanto o União pode carimbar o passaporte se passar pelo Tatuapé. A FEA recebe a Medicina e não pode pensar em outro resultado que não seja uma grande vitória e depende de tropeços de seus adversários diretos, mesmo caso de Alto Tietê e Medicina, mas já visando uma cada vez mais remota chance de queda.

Campeonato Paulista C

Dia 19/08/2017 às 14h – Jequitibá 46 X 20 FEA

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Jefferson Sant’Anna e Elisângela Maranin

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 19/08/2017 às 14h30 – Medicina 00 X130 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Angelica Gevaerd e Alexandre Fontão

4o árbitro: Kaique Oliveira

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 17h – Tatuapé 15 X 14 Alto Tietê

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Fernanda Lima e Natasha Olsen

4o árbitro: Grasiele Bonfim

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 19/08/2017 às 15h – Tucanos 39 X 24 Armada

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: João Pantano e Ana Bernardes

4o árbitro: Bárbara Martins

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 20/08/2017 às 10h – Jaguars 14 X 15 União

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Bárbara Martins e Ricardo Marzano

4o árbitro: Elisângela Maranin

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Engenharia Mackenzie São Paulo 40 8 8 0 0 8 0 437 74 363 0 Tucanos São João da Boa Vista 40 9 8 0 1 8 0 360 139 221 0 União São Paulo 28 8 6 0 2 4 0 151 146 5 0 Piratas Americana 24 8 5 0 3 4 0 218 246 -28 0 Jequitibá Campinas 22 9 4 0 5 6 0 274 288 -14 0 Armada Praia Grande 19 8 3 0 5 5 2 283 206 77 0 Jaguars Jaguariúna 18 8 3 0 5 4 2 259 209 50 0 FEA São Paulo 17 8 3 0 5 2 3 132 195 -63 0 Tatuapé São Paulo 13 8 3 0 5 1 0 100 230 -130 0 Alto Tietê Mogi das Cruzes 9 8 1 0 6 2 3 136 244 -108 0 Medicina São Paulo 4 8 1 0 7 0 0 82 455 -373 0



Pinda atropela em casa e volta ao G4 do grupo A no Desenvolvimento

Uma única partida movimentou a divisão de Desenvolvimento nesse fim de semana, e o Pinda aproveitou o mando de casa para deixar o grupo A totalmente em aberto, com uma vitória incontestável diante do lanterna Barueri. O representante de Pindamonhangaba assumiu a terceira colocação e abriu quatro pontos para o INSPER, quinto colocado, mas com um jogo a mais. Apenas quatro equipes de cada grupo passam para a próxima fase.

Campeonato Paulista D

Dia 20/08/2017 às 15h30 – Pinda 74 X 05 Barueri

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Siqueira

4o árbitro: Franciele Gomes

Local: CE João do Pulo – Pindamonhangaba, SP

Classificação