Destino certeiro para aqueles que procuram sanduíches bons e baratos, hamburgueria sai da cozinha e invade o campo do esporte que mais cresce no Brasil

Pensando em seus clientes que, além de fãs de hambúrguer também adoram esportes, a Bullguer vem apoiando o Rugby nos últimos anos, e em 2018, a rede preparou um evento para ficar marcado na história do esporte no país, com a realização da primeira edição da Bullguer 7’s Rugby Cup, que acontece no próximo dia 1º de dezembro, das 8 às 16 horas, no Clube Atlético São Paulo (SPAC), mais tradicional palco do Rugby brasileiro. Além de jogos entre as principais equipes universitárias do estado, o público que garantir o ingresso de R$40 vai poder comer hambúrgueres À VONTADE das 12h às 20h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no Sympla.

A edição inaugural contará com 270 atletas de 18 times universitários – 9 masculinos e 9 femininos – divididos em 3 grupos de 3 times. Os times jogam entre eles no grupo e todos os primeiro colocados passam e o melhor segundo para a semifinal.

No terceiro tempo, além do open de Bullguer e da venda de cervejas, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas, outras marcas parceiras estão programando ativações e surpresas para todos os presentes. Além de troféu, medalhas e um jogo de uniformes patrocinado pela Bullguer, os campeões ganharão um prêmio surpresa, que será anunciado apenas no dia do evento.

Informações do evento

Bullguer 7’s Rugby Cup

Valor: R$40

O valor do ingresso dá acesso às partidas e ao terceiro tempo (hambúrguer à vontade).

