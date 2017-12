Búzios, no Rio de Janeiro, terá seu torneio de Beach Rugby nos dias 27 e 28 de janeiro e as inscrições estão abertas:

1- inscrição R$100 x jogador. Mínimo 10- máximo 12.

Categorias: Femenino adulto, masculino adulto, juvenil masculino. Veteranos +35, veteranos +45 ( se houver times).

Jogador que jogar no adulto NÃO pode jogar no time de veteranos.

Inscrição data limite até 18/01/2018

Pagamento da inscrição até o dia 31/12/2017 tem desconto de 10% no total.

Os times que pagarem a inscrição garantem sua vaga.

É possível pagar um sinal de 50% para reservar a vaga e o restante até o dia 18/01/2018.

Informações da conta para depósito da inscrição pelo wapp

Estão inclusos nesse valor:

Inscrição do torneio + água + frutas.( Banana e maçã).

Ambulância + socorrista.

Terceiro tempo : Sandwich + 5 latas de cerveja por jogador.

Camiseta do evento para cada jogador.

Troféu para todos os times.

Sorteio de prêmios no final do torneio.

Nota: os jogos do torneio serão no dia 27 e 28 de janeiro de 2018. Horário para começar: 9 hs da manhã.

Dia 26 reunião de capitães com explicação das regras do torneio.

Local e horário a definir.

Nota: Time que não chegar no dia 26, será automaticamente incluído em alguma chave do torneio.

Espaço onde acontecerá o torneio: Canto direito da praia de Geribá. Passando o Fishbone.

Alojamento por conta de cada time.

Podemos indicar hostel, pousadas etc. A organização não se responsabiliza por problemas de alojamento.

É interessante alugar casas para o time inteiro, assim conseguem melhores preços.