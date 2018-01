A CBRu confirmou o calendário provisório do Campeonato Brasileiro de Rugby para 2018. As datas reveladas valem tanto para a 1ª como para a 2ª divisões e ainda poderão sofrer alterações.

As duas competições deverão ter 16 clubes neste ano (divididos em 4 grupos), com data de início marcada para o dia 30 de junho, após os amistosos dos Tupis, com sua fase de grupos indo até o mês de agosto.

A fase de mata-mata também se iniciará em agosto, com a Repescagem (que corresponde às Oitavas de Final) e as Quartas de Final. Já as semifinais deverão ser no dia 15 de setembro e a grande final no dia 23 do mesmo mês.

Isso significa que o mês de outubro estará, a princípio, vago para outras competições, já que a seleção brasileira deverá ir a campo somente em novembro.

- Continua depois da publicidade -

O formato final deverá ser esclarecido em breve, assim como qual nome a primeira divisão deverá ter – se será Super 16 ou se terá outra denominação.

1a Rodada – 30 de junho

2a Rodada – 7 de julho

3a Rodada – 14 de julho

4a Rodada – 21 de julho

5a Rodada – de agosto

6a Rodada – de agosto

Repescagem entre grupos – 18 de agosto

Quartas de Final (jogos de ida) – 25 de agosto

Quartas de Final (jogos de volta) – 01 de setembro

Semifinal – 15 de setembro

Final – 23 de setembro

Foto: Adriano Matos