Santa Catarina confirmou nesta semana como será seu campeonato estadual de 2018 de Rugby XV. O Catarinense manterá seu formato de 2017, com 4 times jogando em turno único. Os participantes serão os mesmos, com Desterro, Chapecó, Joaca e BC Rugby e o kick-off será no dia 7 de abril, com a última rodada marcada para 2 de junho.

Dia Local Casa Vs Visitante 07/04/2018 Chapecó Chapecó X Joaca 07/04/2018 Balneário Camboriú BC Rugby X Desterro 05/05/2018 Florianópolis Desterro X Joaca 05/05/2018 Chapecó Chapecó X BC Rugby 02/06/2018 Florianópolis Joaca X BC Rugby 02/06/2018 Florianópolis Desterro X Chapecó