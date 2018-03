Foi com grandes pontuações que o Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018) iniciou neste final de semana. Serra Gaúcha, Charrua e San Diego largaram na frente na busca pelo título. A primeira rodada da competição organizada pela Federação Gaúcha de Rugby (FGR) teve um somatório de 202 pontos anotados só na Primeira Divisão. Prevaleceu também o fator local. Todos os times mandantes venceram seus confrontos na divisão principal.

Jogando em casa, em Caxias do Sul, o Serra Gaúcha recebeu o Planalto. Depois de ter sido campeão e vencer a repescagem, o time de Passo Fundo fez sua estreia na primeira divisão. E sentiu. O Serra Gaúcha venceu por 71 x 0. A grande diferença nos pontos coloca o time caxiense na primeira colocação nessa primeira rodada.

O Charrua também começou bem. Os índios enfrentaram o Brummers na Sociedade Hípica Porto-Alegrense. A vitória dos donos da casa foi por 66 x 10, o que deixa o time da Capital Gaúcha na segunda posição.

Outro time porto-alegrense que também ganhou na primeira rodada foi o San Diego. O time mandou o seu jogo no Parque Marinha do Brasil. Vice-campeão na temporada passada, o San Diego recebeu o último colocado de 2017, Universitário Rugby de Santa Maria. Com um time renovado, os santa-marienses começaram fazendo frente ao time da Capital. No primeiro tempo empataram no número de tries e só perderam na conversão – dois tries anotados cada, com San Diego convertendo os dois e o URSM não. O San Diego, no entanto, impôs seu ritmo de jogo no segundo tempo e finalizou a partida em 38×17.

Mesma toada para a Série B

A Segunda Divisão Gaúcha também começou nesse final de semana. Os jogos de sábado marcaram pelas vitórias dos mandantes. Em Pelotas, o Antiqua superou o União de Rugby Tauras Carancho (URTC), de Marau, por 35×13. Junção de dois times de Marau e de Sertão, o time fez sua estreia na competição. E marcou o seu primeiro try. Iasanã Girardi entrou para a história do clube. Marcou o try e converteu dois penais. O Antiqua marcou quatro tries, sendo três convertidos mais dois penais.

Já em Guaíba, melhor para o time da cidade. O Guaíba Rugby encarou o Pampas, de São Leopoldo. A equipe guaibense não deu chances para o time do Vale do Sinos e fez 31×0.

Encerrando a rodada, no domingo, a única vitória de um visitante. O Centauros, de Estrela, enfrentou o Guasca no campo da Esef/UFRGS em Porto Alegre. O vice-campeão da segundona de 2017 venceu os donos da casa por 45 x 12.

Campeonato Gaúcho Série A – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Charrua 66 x 10 Brummers

Local: Sociedade Hípica – Porto Alegre, RS

ia 17/03/2018 às 15h00 – Serra Gaúcha 71 x 00 Planalto

Local: Av. Rio Branco, 2465 – Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 17/03/2018 às 17h00 – San Diego 38 x 17 Universitário

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Serra Gaúcha Caxias do Sul 5 1 1 0 0 1 0 71 0 71 Charrua

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 66 10 56 San Diego

Porto Alegre 5 1 1 0 0 1 0 38 17 21 Farrapos

Bento Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Universitário

Santa Maria 0 1 0 0 1 0 0 17 38 -21 Brummers

Novo Hamburgo 0 1 0 0 1 0 0 10 66 -56 Planalto

Passo Fundo 0 1 0 0 1 0 0 0 71 -71

Campeonato Gaúcho Série B – 1ª rodada

Dia 17/03/2018 às 15h00 – Antiqua 35 x 13 União Tauras Carancho

Local: BR 116, km 521, s/nº, Fragata – Pelotas, RS

Dia 17/03/2018 às 20h00 – Guaíba 31 x 00 Pampas

Local: Complexo Esportivo Dr. Rui Coelho – “Coelhão” – Guaíba, RS

Dia 18/03/2018 às 15h00 – Guasca 12 x 45 Centauros

Local: ESEF – Porto Alegre, RS

Clube Cidade(s) P J V E D 4+ 7- PP PC SP Centauros Estrela 5 1 1 0 0 1 0 45 12 33 Guaíba

Guaíba 5 1 1 0 0 1 0 31 0 31 Antíqua

Pelotas 5 1 1 0 0 1 0 35 13 22 União Tauras Carancho Marau e Sertão 0 1 0 0 1 0 0 13 35 -22 Pampas São Leopoldo 0 1 0 0 1 0 0 0 31 -31 Guasca

Porto Alegre 0 1 0 0 1 0 0 12 45 -33

Texto: Nathália Ely/FGR