A penúltima rodada da 1ª fase do Campeonato Gaúcho de Rugby XV (CGR 2018) promete ser emocionante neste sábado (21.04). Isso porque todos os times buscam ainda uma vaga nas semifinais do Gauchão de Rugby XV. Os quatro primeiros colocados jogam nessa rodada. No final de semana tem ainda os guris do Juvenil e da 2ª divisão.

Na reta final da classificatória

O Gauchão de Rugby XV chega a sua quinta rodada da classificatória com os quatro primeiros colocados mais distanciados dos outros três. Dois times estão empatados com quinze pontos e dois com dez, diferenciados nos critérios de desempate. E todos eles jogam neste final de semana.

O líder Farrapos tem a vantagem de jogar em casa. Em Bento Gonçalves, a equipe recebe o San Diego, às 15h. O San Diego está na terceira posição. Na vice-liderança, encostado com a mesma pontuação, o Charrua vai a Passo Fundo. Na cidade do Norte do Rio Grande do Sul, os índios encaram o Planalto às 15h30. Também na zona de classificação, o Serra Gaúcha enfrenta o quinto colocado Universitário. O URSM tem chance de passar a próxima fase. Quem folga na rodada é o Brummers.

Menos equilíbrio na Juvenil

O Brummers lidera o Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil de forma isolada, mas folga nesta rodada. O segundo colocado e que pode passar o time de Novo Hamburgo é o Universitário. Para tanto, tem pela frente o Serra Gaúcha em Santa Maria. O Serra Gaúcha está encostado no URSM.

Em seguida vem o Charrua, que encara o Planalto na casa do adversário. Já o Farrapos e o San Diego tem duas chances de melhorarem na tabela. São dois jogos em Bento Gonçalves.

Embates também na Segundona

A Segunda Divisão tem disputas também neste final de semana. Ainda no sábado, o líder Centauros busca se distanciar na tabela diante do Guaíba. O jogo é fora de casa. Já no domingo, às 14h, o quarto colocado Antiqua recebe o lanterna Pampas. No mesmo dia, mas às 15h30, em Sertão, o URTC recebe o Guasca.

Confira a programação de jogos:

Campeonato Gaúcho Série A

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Universitário x Serra Gaúcha

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 21/04/2018 às 15h00 – Farrapos x San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 15h30 – Planalto x Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Campeonato Gaúcho Série B



Dia 21/04/2018 às 19h00 – Guaíba x Centauros

Local: Complexo Esportivo Ruy Coelho Gonçalves (Coelhāo) – Guaíba, RS

Dia 22/04/2018 às 14h00 – Antiqua x Pampas

Local: Tourist Parque Hotel – Pelotas, RS

Dia 22/04/2018 às 15h30 – União Tauras Carancho x Guasca

Local: Campo da IFRS – Sertão, RS

Campeonato Gaúcho M19



Dia 21/04/2018 às 13h30 – Universitário x Serra Gaúcha

Local: Centro de Eventos da UFSM – Santa Maria, RS

Dia 21/04/2018 às 14h00 – Farrapos x San Diego

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 21/04/2018 às 14h30 – Planalto x Charrua

Local: Campo da Brigada – Passo Fundo

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR