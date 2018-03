O Campeonato Mineiro teve sua primeira rodada nesse sábado, com 4 dos 9 participantes entrando em campo. Foi a largada do Grupo Metropolitano, com dérbis da região de Belo Horizonte.

Na UniBH, o favoritismo do BH Rugby foi confirmado com um triunfo contundente por 58 x 07 sobre o Nova Lima, que vive momento de reformulação. Liderança para o decano do estado.

Já em Ribeirão das Neves, o Trinca Ferro debutou na competição visitando os amigos do Inconfidência, que conquistaram uma sofrida vitória por 15 x 14, sugerindo que a luta pelo segundo lugar na chave deverá ser de arrepiar.

No próximo sábado, tem a largada para as disputas no Sul de Minas, com o Varginha voltando às competições encarando o combinado da Liga das Montanhas, que reúne vários clubes da região que não possuíam elencos para jogarem sozinhos.

Campeonato Mineiro – 1ª rodada

Dia 10/03/2018 às 15h00 – BH Rugby 58 x 07 Nova Lima

Local: UniBH – Belo Horizonte, MG

Dia 10/03/2018 às 15h00 – Inconfidência 15 x 14 Trinca Ferro

Local: Estádio Municipal Ailton de Oliveira – Ribeirão das Neves, MG

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 5 1 1 0 0 1 0 58 7 51 Inconfidência

Belo Horizonte 4 1 1 0 0 0 0 15 14 1 Trinca Ferro

Lagoa Santa 1 1 0 0 1 0 1 14 15 -1 Nova Lima

Nova Lima 0 1 0 0 1 0 0 7 58 -51 Grupo Sul JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Liga das Montanhas Poços de Caldas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varginha Varginha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo Triângulo Frutal Frutal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia

Uberlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Próximos jogos: