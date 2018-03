Desde 2006, o Nordeste tem seu próprio campeonato de rugby XV, que já teve nomes e versões diferentes: Copa Nordeste, Liga Nordeste e Nordeste Super XV.

Mas, em 2018, o rugby nordestino não terá um competição de XV. Os clubes da região optaram por competições mais locais. De um lado, a Bahia já organizou sua federação e desde 2016 seus clubes já não participavam dos campeonatos regionais, com o Campeonato Baiano se expandindo para Sergipe e Alagoas.

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte formaram em 2017 a Liga Independente de Rugby, que passará a ser neste ano o foco dos clubes da região, com um calendário de sevens mesclado com atividades de XV já divulgado.

E agora foi a vez de Ceará e Piauí se juntarem, devendo lançar sua própria competição de XV, com a participação de Asa Branca e UCR (União Cearense de Rugby, equipe formada pelos demais clubes de Fortaleza), do Ceará, Piauí e Parnaíba, do Piauí. O calendário estará disponível em breve.